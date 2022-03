Un jugador de la Primera Nacional le pegó a un hincha en pleno partido y evalúan echarlo del club

El torneo de la Primera Nacional, segundo en el escalafón de importancia en el fútbol argentino, tuvo como protagonistas de la octava jornada a Estudiantes y Temperley, en un encuentro que finalizó 0-0 en el estadio Ciudad de Caseros. Cuando transcurrían 39 minutos del segundo tiempo, el delantero del conjunto local, Catriel Sánchez, fue reemplazado por Luca Andrada e inmediatamente salió en busca de un hincha, que se encontraba del otro lado del alambrado, y le propinó un golpe de puño que le dejó sangrando la nariz.

La agresión de Catriel Sánchez, jugador de Estudiantes, a un hincha

Esta reacción desmedida trajo un inconveniente aún mayor entre los presentes, que se agolparon detrás del banco de suplentes de Estudiantes para recriminarle lo sucedido. Una vez finalizado el cotejo, el hincha fue trasladado a la enfermería del club, donde se le realizaron las revisiones y curaciones correspondientes y volvió a cruzarse con el jugador, que le pidió disculpas y le regaló su camiseta.

El comunicado oficial de la prensa de Estudiantes Foto: Twitter @EstudiantesOK

LA NACION tomó contacto con el vicepresidente de Estudiantes, Jorge Vignoni, que lamentó lo ocurrido: “Evidentemente pasó algo que no tendría que pasar, es insólito, cometió un ilícito, no se puede manejar un jugador de esa forma, tiene que ser más profesional. Ya venía discutiendo con esa persona, que trajo a su hijo discapacitado a la cancha, y él reacciona de esta forma. Nos generó un conflicto del cual no estábamos preparados, porque uno puede estarlo para un resultado adverso, la performance del equipo, pero no para esto”.

Sánchez, de 23 años, llegó en el actual mercado de pases proveniente, a préstamo, desde Talleres de Córdoba y es uno de los jugadores más valorados por el cuerpo técnico comandado por Walter Otta. En consecuencia de este acontecimiento, el oriundo de Las Varillas, Córdoba, terminó demorado en la comisaría de Santos Lugares y se aguardan las sanciones disciplinarias correspondientes. Desde el club buscarán rescindir su vínculo, que lo une contractualmente hasta finales de este año.

Catriel Sánchez tiene su futuro lejos de Estudiantes Foto: @EstudiantesOK

“El presidente (Jorge Barrios) habló con Walter para comunicarle la decisión. De mi parte pude entablar contacto con (Facundo) Pereyra y (Nicolás) Pelaitay, los dos referentes del plantel, son muchachos que tienen experiencia y apoyan, en el buen sentido, al jugador y se solidarizan. Ellos tienen que entender que desde la dirigencia del club se toman decisiones, la gente no lo va a aguantar en cada partido, no tiene chance de continuar bajo ningún justificativo; a la vez, perdemos un jugador por el que se hizo una apuesta importante”, remarcó Vignoni.

Este martes por la tarde/noche, los dirigentes del club tomarán la decisión en conjunto y se lo comunicarán a los representantes del atacante, en busca de finalizar su contrato sin que esto le traiga algún perjuicio económico a la institución.

El antecedente en Villa Dálmine que le pudo costar la vida

En febrero de 2021, Sánchez, jugador de Dálmine por ese entonces, atravesó un episodio que lo tuvo al borde de perder la vida. Luego de salir un sábado por la noche por la localidad de Campana, fue abordado por un grupo de personas que lo lastimaron, a tal punto de provocarle una “herida cortante” en su cuello, que lo mantuvo en terapia intensiva en el Hospital San José de esa ciudad. Días más tarde, con una evolución favorable, pudo abandonar la clínica y continuar con su carrera.