“¡Pero qué pará!”: el tenso ida y vuelta entre Oscar Ruggeri y un columnista de ESPN por el sorteo de la Copa Libertadores

Este viernes, la CONMEBOL realizó el sorteo para determinar qué equipos compartirían zona en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con la atención centralizada en Boca y River, los periodistas de ESPN intercambiaron sus opiniones respecto de las candidaturas de ambos colectivos argentinos.

En el pase de programas entre F12 y F90, Oscar Ruggeri sentenció que los dos clubes más grandes del país son tan candidatos como Palmeiras. En ese momento, intervino Leo Gabes para contradecirlo con una expresión que al “Cabezón” no le gustó. “Pero pará”, le dijo el periodista al exjugador durante el ida y vuelta.

“ ¿Pero qué ‘pará, pará? No sé qué querés parar. ¿Ahora me van a decir que no son candidatos?” le replicó Ruggeri a su colega, quien argumentó con una enumeración: “Palmeiras es candidato porque salió bicampeón, Flamengo que llegó a las últimas dos finales, Atlético Mineiro...”. Cuando terminaba su alocución el exdefensor le retrucó: “¿Y River y Boca, no son candidatos?”. A lo que Gabes contestó: “Y, hoy están un paso atrás del futbol brasileño”.

Frederico Nantes, director de competiciones y operaciones de la CONMEBOL, muestra el papel con el nombre de Racing Club Luis_Vera - Getty Images South America

Para conseguir el respaldo del resto de sus compañeros, Gabes les preguntó: “¿Ustedes creen que River y Boca están a la altura de Flamengo?”. La respuesta de ellos fue unánimemente “sí”. Luego, Ruggeri dio su explicación de por qué lo son: “Cuando vos vas a jugar la Copa Libertadores, las historias (pesan): ‘Che, ¿contra quién jugamos? Nos tocó Boca, River. Tienen historia. Venir a Buenos Aires y jugar en el Monumental o en la bombonera, ¿es sencillo ahora dicen?”. Sin dar el brazo a torcer, el periodista, solitario en su posición le recordó a Oscar: “Mirá que Independiente del Valle dejó afuera a los dos”.

Sobre los rivales de los equipos argentinos, Ruggeri pidió no subestimar a ninguno, y sugirió que si Boca y River quieren ganar la competencia, deben jugar contar los mejores: “No conocemos varios equipos. Después, vas a jugar y es difícil. Ahora, tenés las pretensiones y los planteles que tienen, ¿qué querés hacer? ‘No, la tiene complicadísima’. Y bueno, todo es difícil”, concluyó.

Los grupos de Boca y River

Como cabezas de grupo, ni uno ni otro podían compartir zona. Mientras que al equipo de Sebastián Battaglia le tocó el “E”, al de Marcelo Gallardo le cayó el “F”.

Los grupos de la Copa Libertadores 2022

El conjunto xeneize deberá jugar ante Corinthians (Brasil), Deportivo Cali (anteúltimo de la liga en Colombia) y Always Ready de Bolivia. En tanto, los dirigidos por el “Muñeco” enfrentarán a Colo-Colo (Chile), Alianza Lima (Perú) y Fortaleza (Brasil).