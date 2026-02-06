Debutó en Racing, trabajó en una farmacia y ahora vende ensaladas de fruta: “Decidí no quedarme quieto”

Apenas siete años pasaron desde que realizó su debut en primera división con la camiseta de Racing, pero Nicolás Muscio se quedó sin oportunidades luego de pasar por varios clubes del ascenso. Sin embargo, decidió no quedarse de brazos cruzados. Tras una breve experiencia laboral en una farmacia en 2024, anunció la creación de su propio emprendimiento donde vende ensaladas de fruta luego de estar todo el 2025 sin equipo.

Nicolás Muscio (el segundo de izquierda a derecha) compartió en Racing con Alexis Cuello, Matías Zaracho y Julián López, entre otros Instagram (@nicomuscio_)

Oriundo de Lanús, el futbolista decidió apostar por el club de sus amores desde pequeño y llegó a Racing con apenas cinco años. Desde ese entonces, realizó todas las inferiores con la “Academia” y su esperado debut se produjo el 15 de mayo de 2019 de la mano del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet. Aquel día fue victoria frente a Tigre por 2-1, pero el equipo del “Chacho” quedó eliminado al tratarse del partido de vuelta de la Copa de la Superliga, la cual fue levantada por el “Matador” en la recordada final que le ganaron a Boca Juniors. Y Muscio quedó marcado para siempre al perder la marca de lo que fue el gol que decretó la salida de Racing del torneo.

Racing quedó eliminado ante Tigre luego del error de Nicolás Muscio

Después de esta situación, no volvió a ponerse la camiseta de la Academia y comenzó su viaje por equipos del ascenso: Temperley (2019-2021), Deportivo Armenio (2021), Argentino de Quilmes (2021-2023) y Sportivo Belgrano (2023-2024). Entre estos cuatro clubes, quien más confianza le brindó fue el entrenador Walter Perazzo, ya que le permitió debutar en la Primera Nacional el 4 de diciembre de 2019 y también lo hizo parte fundamental de la Copa Argentina con el “Gasolero”, en lo que fue victoria por penales frente a Deportivo Riestra, donde Muscio pateó y convirtió el suyo.

Nicolás Muscio metió su penal y Temperley eliminó a Deportivo Riestra

Su último partido como jugador profesional fue el 5 de noviembre de 2023, con la camiseta de Sportivo Belgrano. En aquel momento, ingresó desde el banco de los suplentes para disputar los 24 minutos finales de la derrota 2-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta por los octavos de final del playoff del Torneo Federal A.

Muscio no renunció a su fanatismo por Racing luego de irse con el pase en su poder X (@MuscioNicolas)

Su trabajo en una farmacia

Durante una entrevista con La Vuelta (FOX Sports) en febrero de 2024, Nicolás Muscio contó cómo le llegó la posibilidad de trabajar en una farmacia, aunque aseguró que no estaba retirado del fútbol.

“En el primer nivel se puede vivir del fútbol, después, bajando, ya es más difícil y hay que salir a trabajar. Tengo la fortuna de que la familia de mi mujer me dio la oportunidad de trabajar y lo estoy aprovechando. La verdad que les agradezco mucho a la Farmacia Martín Rodríguez porque me brindó lugar a que pueda tener un ingreso”, expresó en un primer lugar.

Nicolás Muscio tuvo una breve experiencia en una farmacia Instagram (@nicomuscio_)

Pero eso no fue lo único, sino que aseguró que todavía seguía en la búsqueda de seguir en el mundo del fútbol: “Estoy entrenando a la mañana y trabajo cuatro horas a la tarde. Esperando que se pueda encontrar algo”.

Nicolás Muscio explicó cómo llegó a trabajar en una farmacia

Por el lado de su historia personal, recordó: “Hice desde los 5 hasta los 21 años en Racing. Mi mejor amigo es Mati Zaracho, pasé toda mi infancia con él. [Coudet] es un técnico del carajo, le estoy muy agradecido porque, si no hubiese sido por él, no hubiera podido tener la carrera. El Chacho es un fenómeno, un loco lindo”. Con estas palabras, se mostró más que feliz por la oportunidad que le brindó el entrenador en 2019, incluso a pesar de no haberlo tenido en cuenta nuevamente.

En último lugar, hizo mención a aquel momento que marcó su despedida de Racing en lo que irónicamente era su debut: “A veces me quiero matar, esa última jugada me dejó al límite, pero son las cosas de la vida, capaz tenía que pasar con eso. Pasado pisado y hay que seguir con la carrera, no queda otra”.

Muscio se mostró agradecido con el Chacho Coudet y reveló que todavía busca club

Su nuevo desafío: la venta de ensaladas de fruta

A fines de enero de 2026, Nicolás Muscio sorprendió al abrir una nueva cuenta de Instagram, donde presentó su nuevo emprendimiento llamado “Mandale Fruta” (@mandalefrutawilde).

Con la primera publicación en el feed de este perfil, Muscio reveló: “Hoy arranca una nueva etapa. Después de quedarme sin trabajo decidí no quedarme quieto y apostar por algo propio: Mandale Fruta. Como dice la marca, le estoy mandando fruta... Y apostando a esto con todas las ganas y la responsabilidad que se merece”. Así, lejos de mostrarse incómodo con la situación, evidenció su orgullo por querer salir adelante en esta complicada situación.

Nicolás Muscio apostó por su propio emprendimiento tras más de un año sin conseguir equipo Captura Instagram (@mandalefrutawilde)

Para finalizar, el ex-Racing Club explicó: “Voy a estar haciendo ensaladas de frutas frescas, armadas en el día y hechas por pedido. Esto recién empieza, pero lo hago con toda la ilusión del mundo. Ojalá les guste el proyecto y me acompañen en este camino. Gracias a los que ya me dieron una mano y confiaron desde el arranque. Pronto voy a estar subiendo mucho más contenido. Se viene fruta... Y mucha”.