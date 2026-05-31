Amistosos de la selección argentina: fechas y contra quién juega antes del Mundial

El combinado nacional afrontará dos partidos de preparación para la Copa del Mundo en los que el entrenador Lionel Scaloni tendrá varias bajas por lesión
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La selección argentina llegó este domingo a Kansas, Estados Unidos, donde tendrá su base en el Mundial 2026, certamen en el que debutará el 16 de junio después de disputar dos amistosos de preparación con el plantel definido, aunque jugadores que están entre algodones por arrastran diferentes lesiones y que pueden ser reemplazados hasta un día antes de iniciar el campeonato.
- El primer encuentro de preparación será el 6 de junio con Honduras en Texas. Tres días después, el 9 de junio, el rival será Islandia en Alabama.
La albiceleste debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.
Amistosos de la selección argentina antes del Mundial 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Vs. Honduras - Amistoso internacional - 6 de junio a las 21 en Texas, Estados Unidos.
- Vs. Islandia - Amistoso internacional - 9 de junio a las 22 en Alabama, Estados Unidos.
Si bien el entrenador de la Argentina, Lionel Scaloni, ya definió la lista de 26 jugadores para la cita ecuménica, hay futbolistas que están lesionados y, por eso, el DT sumó para los amistosos a varios jugadores para ser posibles reemplazantes.
El caso más sensible es el del lateral derecho, donde tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel padecen lesiones musculares y aunque fueron incluidos en la nómina, son parte del plantel Nicolás Capaldo y Agustín Giay. Estos dos últimos no fueron citados al Mundial, pero podrían meterse en caso de que Molina o Montiel no estén en condiciones.
Además, Cristian Romero se recupera a contrareloj de un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha mientras que Leandro Paredes, también con una dolencia muscular, está descartado para los amistosos y, muy posiblemente, tampoco pueda estar en el debut con los argelinos. Lionel Messi tiene una molestia del mismo calibre y es posible que sea preservado en los encuentros de preparación.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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