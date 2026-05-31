Amistosos de la selección argentina: fechas y contra quién juega antes del Mundial

La selección argentina llegó este domingo a Kansas, Estados Unidos, donde tendrá su base en el Mundial 2026, certamen en el que debutará el 16 de junio después de disputar dos amistosos de preparación con el plantel definido, aunque jugadores que están entre algodones por arrastran diferentes lesiones y que pueden ser reemplazados hasta un día antes de iniciar el campeonato.

El primer encuentro de preparación será el 6 de junio con Honduras en Texas. Tres días después, el 9 de junio, el rival será Islandia en Alabama.

La albiceleste debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) vs. Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a Jordania el sábado 27 de junio a las 23, ambos en el AT&T Stadium de Dallas.

Amistosos de la selección argentina antes del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Honduras - Amistoso internacional - 6 de junio a las 21 en Texas, Estados Unidos.

Vs. Islandia - Amistoso internacional - 9 de junio a las 22 en Alabama, Estados Unidos.

Así es el cronograma de partidos de la selección argentina en junio Canchallena

Si bien el entrenador de la Argentina, Lionel Scaloni, ya definió la lista de 26 jugadores para la cita ecuménica, hay futbolistas que están lesionados y, por eso, el DT sumó para los amistosos a varios jugadores para ser posibles reemplazantes.

El caso más sensible es el del lateral derecho, donde tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel padecen lesiones musculares y aunque fueron incluidos en la nómina, son parte del plantel Nicolás Capaldo y Agustín Giay. Estos dos últimos no fueron citados al Mundial, pero podrían meterse en caso de que Molina o Montiel no estén en condiciones.

El entrenador Lionel Scaloni definió la lista de convocados al Mundial 2026, pero hay jugadores que están lesionados Gustavo Garello - AP

Además, Cristian Romero se recupera a contrareloj de un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha mientras que Leandro Paredes, también con una dolencia muscular, está descartado para los amistosos y, muy posiblemente, tampoco pueda estar en el debut con los argelinos. Lionel Messi tiene una molestia del mismo calibre y es posible que sea preservado en los encuentros de preparación.

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907