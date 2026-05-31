Argelia presentó una lista con 27 jugadores para el Mundial 2026: el “último baile” de su figura y el hijo de Zidane
Los Zorros del Desierto llevan a cabo su preparación; será el rival del equipo de Scaloni en el debut
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Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y también para la fecha límite de entrega de las nóminas de los futbolistas que participarán en la cita que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. En este contexto, un rival de la Argentina en la etapa de grupos dio a conocer una lista con 27 jugadores que estarán en la Copa del Mundo. Se trata de Argelia, que cuenta con su máxima estrella y algunas figuras mundiales. También, con cuatro arqueros, un puesto del que se deberá descartar a uno de ellos y en el que está el hijo de Zinedine Zidane. De este modo, Lionel Scaloni ya tiene información para armar la presentación de su equipo.
El entrenador bosnio Vladimir Petkovic brindó una conferencia de prensa este domingo en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, comuna cercana a su capital Argel y en el que se encuentra el complejo deportivo y sede principal de la Federación Argelina de Fútbol. Allí, el experimentado director técnico de 62 años presentó una lista integrada por 27 futbolistas.
قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش المعنية بكأس العالم 2026#LesVerts⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿| #WorldCup2026 pic.twitter.com/PTVECAQRlT— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 31, 2026
Entre los nombres está la principal figura de la selección. Se trata de Riyad Mahrez, de 35 años, que desde 2023 juega en Riyad Mahrez Al-Ahli de Aarabia Saudita, pero fue una de las grandes figuras de Manchester City de Pep Guardiola durante cinco temporadas entre las que ganó la Champions League del 2023 y cuatro Premier Leagues. Será el segundo Mundial para el delantero extremo, que estuvo en Brasil 2014. Además, es un gran referente de la selección argelina con la que ganó la Copa Africana de Naciones en 2019.
Otros de los nombres interesantes que aparecen en la nómina son Houssem Aouar, mediocampista que hoy se desempeña en Al-Ittihad saudí, pero que tuvo pasos interesantes por Lyon y Roma, en el fútbol europeo. También, Amine Gouiri, delantero de Olympique de Marsella, y por último Rayan Aït-Nouri, defensor de Manchester City, y una de las debilidades que tuvo Pep Guardiola en el equipo inglés en las últimas temporadas en el club.
Por otra parte, Petkovic anunció a cuatro arqueros. Ellos son Oussama Benbot, Melvin Mastil y Abdelatif Ramdame, pero el otro nombre que aparece es el de Luca Zidane. El hijo de Zinedine Zidane tiene 26 años, juega en Granada de España y fue titular en la pasada Copa Africana de naciones. Además, se perfila por sobre los demás guardametas para estar entre los iniciales de cara a la copa del mundo. Además, uno de ellos será el que no esté en el Mundial.
La lista de Argelia se dio a conocer en el marco de una semana previa en la que en el país de África se observó cada movimiento con atención. Aunque hubo mucha incertidumbre los medios DZfoot y La Gazette du Fennec, informaron que desde el lunes pasado hasta este domingo se vieron al menos ocho jugadores en el aeropuerto Internacional Houari Boumediene, lo que disparó especulaciones en torno a las decisiones técnicas, que sostenían el misterio.
Con todo definido, los 27 futbolistas que integran la lista Argelia viajará a Países Bajos a un amistoso ante la selección local el 3 de junio en Rotterdam. Ese será el único duelo de preparación que jugarán Los zorros del desierto. Luego será el momento de debutar ante la Argentina el día 16 de junio. El segundo partido del grupo J será el 23/6 frente a Jordania y cerrará la zona contra Austria el 27 de junio. A continuación, los 27 jugadores de Argelia para el Mundial 2026.
Arqueros
- Luca Zidane
- Oussama Benbot
- Melvin Mastil
- Abdelatif Ramdame
Defensores
- Ramy Bensebaini
- Aïssa Mandi
- Rayan Aït-Nouri
- Jaouen Hadjam
- Rafik Belghali
- Zineddine Belaïd
- Samir Chergui
- Achref Abada
- Mohamed Tougaï
Mediocampistas
- Hicham Boudaoui
- Nabil Bentaleb
- Farès Chaïbi
- Ibrahim Maza
- Houssem Aouar
- Yacine Titraoui
- Ramiz Zerrouki
Delanteros
- Mohamed Amoura
- Amine Gouiri
- Riyad Mahrez
- Anis Hadj Moussa
- Farés Ghedjemis
- Adil Boulbina
- Nadhir Benbouali
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