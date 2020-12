Alejandro Sabella, junto a Daniel Passarella y Américo Gallego Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

10 de diciembre de 2020 • 10:37

El exjugador Sebastián Domínguez recordó las curiosas advertencias del recientemente fallecido entrenador Alejandro Sabella en los años en que compartieron entrenamientos en Corinthians junto a Daniel Passarella y el panelista era titular y capitán.

"Cuando era ayudante de campo del "Kaiser", Alejandro era el tipo que tenía que apagar los incendios de Daniel, que iba mucho al choque con los futbolistas", contó Domínguez sobre el rol de Pachorra en aquel cuerpo técnico.

El exdefensor dijo que cuando Pasarella llegó al Corinthians, la primera decisión que tomó el exentrenador fue sacarlo del primer equipo, a pesar de ser el capitán y que Sabellale transmitía tranquilidad indicándole que la situación no era como la imaginaba, con una simple frase: "No es como pensás".

Domínguez contó que pasaban los días y seguía integrando el equipo suplente cuando se aproximaba el clásico ante Palmeiras. "Sabella pasa de nuevo y me dice, no seas boludo, avivate, que no es como vos pensás", dijo el actual panelista sobre aquel mensaje intrigante y recalcó que durante esos días entrenó muy enojado por la situación.

Sebastián Domínguez recordó a Alejandro Sabella Crédito: ESPN

"Al cuarto día, pasa Pasarella y me dice: ´Ibas a ser el capitán del equipo contra Palmeiras, te saqué para ver cómo entrenabas y si podías ser el ejemplo de tus compañeros y la verdad no es el ejemplo que quiero para un capitán´", recordó Domínguez respecto a la decisión de Passarella para con él.

Luego, el exfutbolista explicó que Passarella le dijo: "Vas a ser titular el domingo, pero capitán no" y recordó puntualmente que Sabella se lo había anticipado. "¿Sabés la vergüenza que tenía yo? Estábamos haciendo el táctico y Sabella me miraba como diciendo 'te dije'".

Seguidamente, Domínguez contó que cuando se operó, tuvo que infiltrarse y pasar un mes sin entrenar el entonces ayudante técnico lo acompañó incondicionalmente. "Sabella se quedó mucho conmigo, pateando, charlando y ahí nos conocimos más como personas. Luego cuando llegó a la Selección, él valoraba cosas extra futbolísticas mías por ese paso por Corinthians".

Sebastián Domínguez le dedicó unas sentidas palabras a Alejandro Sabella luego de su fallecimiento. "Los sueños se construyen a mano y sin pedir permiso". Los equipos también. El individuo también se moldea. Haberte tenido cerca es un tesoro que guardo. Nos hacías pensar, cuestionar y resolver, con honestidad y cariño. Te quiero con el alma, rota. Te voy a extrañar, siempre", le dedicó en un mensaje por Twitter a su exentrenador.