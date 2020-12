Diversas personalidades del fútbol y amigos de Alejandro Sabella lo despidieron en el predio de Ezeiza; el velatorio seguirá hoy hasta las 10 de la mañana, cuando comenzará el cortejo fúnebre que pasará por el estadio Uno y luego por Tolosa, para terminar en el cementerio Parque Campanario. Fuente: Archivo - Crédito: AFA

Predio de Ezeiza-Estadio de 57 y Uno-Tolosa. Los tres lugares en el mundo de Alejandro Sabella serán las tres paradas del cortejo fúnebre que hoy le rendirá el último adiós al ex futbolista, ex entrenador del seleccionado argentino y, sobre todo, leyenda de Estudiantes de La Plata. Una vez completado el itinerario, los restos recibirán sepultura en el cementerio Parque Campanario, de Florencio Varela.

Desde Estudiantes de La Plata confirmaron que los hinchas podrán acercarse al estadio Uno para despedir al ídolo. Se espera un cortejo "a paso de hombre" y una gran cantidad de gente alrededor de la procesión, que dará una vuelta completa al estadio, esa mole de cemento a cuya inauguración acudió el propio "Pachorra", en febrero de este mismo año. Ese día fue presentado Javier Mascherano como flamante refuerzo del Pincha.

Estudiantes despidió a su "profesor" durante todo el miércoles: suspendió sus actividades deportivas y apenas se realizaron tareas administrativas urgentes. El equipo de primera, comandado por dos exalumnos de Sabella como Leandro Desábato y Rodrigo Braña, guardó un respetuoso minuto de silencio antes de comenzar la práctica en el country de City Bell. El club tiñó de negro su escudo en sus redes sociales en señal de luto. "Siempre junto a vos, Alejandro. Te despedimos con mucha tristeza en el predio de AFA", se leyó en el perfil oficial de Twitter.

Una de las fotos que acompañaba ese posteo del club mostraba la despedida de Mascherano a quien fuera su entrenador en el seleccionado. "Hasta Siempre Ale. Ya nos volveremos a ver", escribió el Jefe en su propia cuenta de Twitter, con la misma instantánea. De fondo puede verse una gigantografía con una de las frases que Sabella convirtió en marca registrada de su estilo de trabajo. "Rebélense. Luchen. Más nosotros y menos yo. Más grupo y menos individuos. Más dar y menos recibir".

Augusto Fernández, actual jugador de Cádiz, de la Liga de España, también se despidió del entrenador mediante las redes sociales. "Grande de los grandes, en el fútbol y en la vida. Un Maestro sin intención de serlo. Desde River hasta la Selección. Que descanses en paz Alejandro, te estaré eternamente agradecido. Ahí seguro te abraza fuerte mi viejo y te da las gracias también", escribió el mediocampista, que integró el equipo subcampeón en Brasil 2014, pero no tuvo minutos en cancha.

Rodolfo D´Onofrio, presidente de River (club en el que Sabella debutó como profesional en 1974, en el comienzo de una carrera deportiva que también incluyó pasos por Estudiantes de La Plata y Ferro, Sheffield United y Leeds United, de Inglaterra, Gremio de Brasil e Irapuato, de México), también se refirió a la desaparición física del ex futbolista y entrenador. "Es un ejemplo, y ese ejemplo de vida quedará por siempre", dijo en ESPN el máximo dirigente millonario, uno de los tantos que acudió ayer a la ceremonia realizada en el predio Julio Humberto Grondona, de la AFA, y que continuará hoy hasta las 10 de la mañana. Luego comenzará la procesión, cuyo mojón final será el Cementerio Parque Campanario.

Otro dirigente que decidió recordarlo en público fue Rubén Filipas, quien fuera presidente de Estudiantes en 2009, año en el que el equipo dirigido por Sabella ganó la Copa Libertadores en el mítico Mineirao ante Cruzeiro, de Brasil y, meses más tarde, estuvo a punto de conseguir el Mundial de Clubes frente a Barcelona, de España. "Alejandro sufría mucho cuando no conseguía el primer lugar, pero valoraba mucho al segundo. Está en la vitrina de los grandes, y en particular de las grandes personas", dijo Filipas en 221 Radio, de La Plata. Y añadió: "Nos quedamos cortos hablando de Alejandro, un tipo generoso, honesto, buena persona, que no se peleó con nadie. Con su muerte, el fútbol perdió un grande de verdad".

José Daniel "Bocha" Ponce también se refirió a la muerte de su amigo y ex compañero. Lo hizo en Radio Provincia: "Estoy muy triste. Me derrumbó la noticia de la muerte de Alejandro. Es un gran dolor. Elijo quedarme con el abrazo que nos dimos en la inauguración del estadio", dijo Ponce. Y agregó: "Hace 20 años que dejé de jugar. En todo este tiempo lo único que recibo es agradecimiento. A Sabella le pasaba lo mismo. Su humildad y sencillez eran únicas. Alejandro hacía todo bien, tenía la palabra justa, la pregunta correcta".

Pero el ejemplo del "Profesor" Sabella, como lo llamaba todo Estudiantes de La Plata, trascendió las fronteras. Joachim Löw, entrenador del seleccionado alemán que derrotó a la Argentina en la final de Brasil 2014 con un gol en el alargue de Mario Gotze, también se refirió al fallecimiento de "Pachorra". "La muerte de Alex Sabella (así le decían en Europa) me entristece. Solo lo vi personalmente una vez, en la final de Brasil 2014. Pero ya antes, durante las eliminatorias sudamericanas para ese Mundial, me había ocupado de Argentina", confesó Löw al diario Süddeutsche Zeitung. El entrenador germano, que acaba de ser ratificado en el cargo, agregó: "Sabella aportó organización y disciplina, era un hombre tranquilo y analítico. Me pareció siempre soberano. Un entrenador con una idea del juego. Por eso siempre tuve gran respeto por su trabajo".

