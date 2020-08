Rodolfo Cingolani habló sobre la posibilidad de que Messi podría seguir su carrera en el Manchester City, dirigido tácticamente por Guardiola Fuente: Archivo

29 de agosto de 2020 • 09:55

A raíz de que Lionel Messi podría seguir su carrera en el Manchester City, en el programa Presión Alta (TyC Sports) se mostró una serie de videos del entrenador Pep Guardiola en distintas situaciones cotidianas del equipo inglés y los periodistas debatieron sobre su nivel en los años posteriores a su paso por Barcelona.

El periodista Rodolfo "Gringo" Cingolani, fiel a su estilo, dijo que lo expuesto parecía una película y que este accionar lo realizan todos los entrenadores y no es un estilo particular del DT del City. Luego, Cingolani subió rápidamente la apuesta y dijo: "Desde que no lo tuvo a Messi, Guardiola vivió perdiendo. Lo único que al él le importaba, era ganar una Champions, y desde el Barcelona para acá, no lo logró".

"Pep Guardiola se enamoró tanto de sí mismo que no evolucionó. En Alemania no modificó nada, el Bayer Munich jugó siempre igual. Para mí es un grandísimo entrenador, hizo al equipo una leyenda, pero en Barcelona. No es un innovador. A mí no me gustan las falacias, no me gusta el bombo", agregó Cingolani en referencia al rendimiento del entrenador.

Posteriormente, el periodista dijo que no encuentra diferencias entre Guardiola y el resto de los mejores entrenadores del mundo. Explicó que muchos entrenadores son considerados los mejores en sus puestos porque están rodeados de los mejores futbolistas.

A continuación, en plena discusión sobre si Guardiola es el mejor entrenador en la actualidad, los panelistas destacaron que Pep no cumplió el objetivo propuesto del Manchester City de alcanzar la Semifinal de la Champions Lleague y que lleva cuatro torneos sin hacerlo. "Guardiola no ganó nada sin Messi. Si Messi va al City, Guardiola se juega la vida, se le terminan las excusas", dijo Cingonali en alusión a la presión que debe soportar el entrenador al contar con el astro argentino.

El periodista Hugo Balassone opinó sobre el desgaste del delantero luego de tantos años en Barcelona, aseguró que aún queda mucho de la carrera del argentino y que el reencuentro con su exentrenador le haría muy bien: "Messi necesita esto, necesita el estímulo Guardiola, un electroshock para reinventar su carrera a los 33 años".