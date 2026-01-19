LA NACION

En qué canal pasan Estudiantes vs. Ituzaingó, por la Copa Argentina 2026

El encuentro de 32vos de final está programado para este lunes a las 21.15 en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Daniel Zamora

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Lucas Alario, uno de los jugadores que podría dejar Estudiantes en este mercado de pases, sería titular ante Ituzaingó
Lucas Alario, uno de los jugadores que podría dejar Estudiantes en este mercado de pases, sería titular ante ItuzaingóFotobaires

Este lunes, desde las 21.15, Estudiantes de La Plata e Ituzaingó se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Daniel Zamora, se disputa en el estadio Florencio Sola y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha busca su segundo título en el certamen más federal del país. Se consagró por única vez en 2023, cuando derrotó en la final a Defensa y Justicia por la mínima diferencia en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con un gol de Guido Carrillo. En la última edición quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, por penales, luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Alexis Castro -E- y Justo Giani -A-.

Estudiantes de La Plata ya ganó la Copa Argentina en 2023, por lo que quiere volver a levantar el trofeo
Estudiantes de La Plata ya ganó la Copa Argentina en 2023, por lo que quiere volver a levantar el trofeoMarcelo Manera

El Verde, por su parte, es uno de los representantes de la Primera C en esta edición. Los mejores años del club fueron entre 1992 y 1994, cuando tuvo presencias consecutivas en la B Nacional (hoy Primera Nacional), mientras que su estreno oficial en la Copa Argentina recién se produjo en 2022. Allí perdió ante Newell’s por 3 a 1 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, Entre Ríos, en el marco de los 32vos de final.

Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó: cómo ver online

El encuentro se disputa este lunes en Buenos Aires y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.34 contra los 9.24 que se repagan por un hipotético triunfo de Ituzaingó. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.33.

Las casas de apuestas ponen a Estudiantes de La Plata como claro favorito al triunfo en el partido ante Ituzaingó
Las casas de apuestas ponen a Estudiantes de La Plata como claro favorito al triunfo en el partido ante ItuzaingóNacho Amiconi
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy
    1

    En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy

  2. Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal
    2

    Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal

  3. El golazo de Marcelino Moreno para un arranque contundente de Lanús
    3

    Copa Argentina: Lanús debutó con una goleada y una gran actuación de Marcelino Moreno

  4. La expulsión por la absurda reacción del delantero al que quiere Boca
    4

    La expulsión a Alexis Cuello, pretendido por Boca, por una reacción en San Lorenzo - Cerro Porteño

Cargando banners ...