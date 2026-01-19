En qué canal pasan Estudiantes vs. Ituzaingó, por la Copa Argentina 2026

El encuentro de 32vos de final está programado para este lunes a las 21.15 en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Daniel Zamora
- 3 minutos de lectura'
Este lunes, desde las 21.15, Estudiantes de La Plata e Ituzaingó se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Daniel Zamora, se disputa en el estadio Florencio Sola y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Pincha busca su segundo título en el certamen más federal del país. Se consagró por única vez en 2023, cuando derrotó en la final a Defensa y Justicia por la mínima diferencia en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con un gol de Guido Carrillo. En la última edición quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, por penales, luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Alexis Castro -E- y Justo Giani -A-.
El Verde, por su parte, es uno de los representantes de la Primera C en esta edición. Los mejores años del club fueron entre 1992 y 1994, cuando tuvo presencias consecutivas en la B Nacional (hoy Primera Nacional), mientras que su estreno oficial en la Copa Argentina recién se produjo en 2022. Allí perdió ante Newell’s por 3 a 1 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, Entre Ríos, en el marco de los 32vos de final.
Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó: cómo ver online
El encuentro se disputa este lunes en Buenos Aires y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.34 contra los 9.24 que se repagan por un hipotético triunfo de Ituzaingó. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.33.
