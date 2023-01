Detuvieron en Barcelona al futbolista brasileño Dani Alves tras una denuncia de agresión sexual

escuchar

El futbolista brasileño Dani Alves fue detenido este viernes en Barcelona tras acudir voluntariamente a una comisaría para responder por una presunta agresión sexual, informaron fuentes de la policía regional catalana.

“Está detenido” y está siendo trasladado a los juzgados para que se le tome declaración por esta presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre, explicó una fuente de los Mossos d’Esquadra, de acuerdo con lo publicado por la agencia AFP.

Tras quedar en manos de las autoridades, el integrante del plantel de los Pumas de México será llevado hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde pasará a disposición judicial y un magistrado decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye la causa.

Dani Alves había participado en el Mundial de Qatar con Brasil, su cuarta Copa del Mundo JEWEL SAMAD - AFP

Dos días después de la presunta agresión sexual, ocurrida en la discoteca Sutton el 30 de diciembre, la mujer acusó al futbolista por los hechos. La denuncia de la está judicializada y en fase de instrucción, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Según el sitio Marca, el excompañero de Lionel Messi en el Barcelona fue denunciado el 2 de enero por tocamientos no consentidos en la discoteca Sutton de Barcelona. El hecho por el que Alves es acusado habría ocurrido apenas días después de que el deportista disputara el Mundial con la selección de Brasil. Previo a eso, había sido noticia por fichar en el equipo mexicano Pumas UNAM tras su salida del Barcelona a fines de la temporada pasada. “Solo pido a este año salud para poder seguir haciendo lo que amo, con la gente que quiere intentarlo”, había publicado a comienzos de enero.

La posibilidad de que el brasileño fuese detenido este viernes circulaba con fuerza en las últimas horas en los medios catalanes, que recordaron que la declaración de este viernes no sería la primera del astro en la Justicia. Antes, el 5 de enero, había negado toda implicación con el caso frente al magistrado a cargo.

Alves compartió siete años junto a Lionel Messi en Barcelona, forjando una asociación letal en el ataque de un Barcelona legendario David Ramos - Getty Images Europe

En la misma línea que Alves, su pareja, la modelo Joana Sanz, había dicho en Antena 3 respecto de la denuncia en su contra: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

A lo largo de dos décadas, Alves había forjado una prestigiosa carrera en el fútbol. Tuvo sus inicios en su país con Bahía antes de ser uno de los primeros casos de éxito del reclutamiento de Monchi en Sevilla, donde se convirtió en uno de los laterales más destacados de la Liga española y ganó dos Copas UEFA. Aquellos grandes rendimientos despertarían el interés de Barcelona, que lo contrató en 2008 en un movimiento que terminaría siendo determinante para la historia del club catalán.

Teniendo su explosión en Barcelona, Dani Alves terminaría cosechando más títulos que cualquier otro jugador en el fútbol LA NACION

Bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, Alves aprovechó una asociación letal con Lionel Messi, que combinó con él a partir de pelotas cruzadas en largo desde el borde del área para generar peligro constante con un efecto devastador. En apenas su primera temporada en el club blaugrana consiguió el triplete de liga, Copa del Rey y Champions League, y seis meses más tarde completó su asalto con la Supercopa de España, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes, ganando todos los títulos posibles en el año 2009.

Para cuando dejó la institución en 2017, el palmarés del brasileño ya mostraba seis Ligas, cuatro Copas, tres Champions Leagues y mismo número de Mundiales de Clubes, pero aún siguió acumulando logros fuera de Barcelona. En su único año en Juventus se hizo con un doblete de Serie A y Coppa Italia; en sus dos años en PSG también se hizo con la Ligue 1 y con todos los títulos locales (Copa de Francia, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones) en 2018; y de vuelta en Brasil consiguió el Campeonato Paulista en 2021 con Sao Paulo.

Dani Alves ganó títulos en la gran mayoría de los clubes en donde jugó

El éxito también se había extendido al plano de la selección brasileña, incluso desde muy corta edad. Alves había sido parte del plantel sub-20 campeón del mundo en 2003, y poco tiempo después integró también el equipo que se hizo con la Copa América 2007, convirtiendo en la final en Venezuela donde una muy fuerte Argentina cayó por 3-0. Su segunda conquista en el torneo llegaría como local en 2019, con él ya como capitán de la verde-amarela, mientras que también obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio, a los 38 años. Todos estos logros convierten a Dani Alves en el futbolista más laureado de la historia, acumulando un total de 46 títulos como profesional. No obstante, no tuvo la misma fortuna en los Mundiales, con su mejor resultado siendo la semifinal alcanzada como local en 2014, que incluyó la humillante caída por 7-1 contra Alemania.

LA NACION