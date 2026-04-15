La hija de Maru Botana se va del país y contó los motivos

Sofía Solá, la hija mayor de Maru Botana, se encuentra en el ojo de la opinión pública. Dos semanas después de que fuera duramente criticada por Moria Casán debido a su manera de hablar, la joven de 21 años contó que deja la Argentina para instalarse en otro país porque “Buenos Aires le hace mal”.

Sofía Solá tiene 21 años y es modelo e influencer instagram

Mediante su cuenta de TikTok, en la que acumula 158.000 seguidores, la influencer publicó en las últimas horas un video en el que anunció una noticia que la hace feliz. “Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, estoy cumpliendo mi sueño”, expresó.

Y continuó: “Desde que soy muy chiquitita sueño con irme a vivir a una ciudad y, cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”.

Sofía Solá compartió la noticia con sus seguidores de TikTok (Foto: Captura TikTok/@sofffiaasola)

En ese sentido, comentó que se trata de un proyecto pendiente, pero que no encontraba el motivo para llevarlo a cabo. “El año pasado me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria... Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ambiente y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, aseguró.

La joven, que estudió producción de moda en la Universidad de Palermo (UP) y que decidió no dedicarse a ello para enfocarse en el modelaje, señaló: “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo re disfruto. Entonces accioné frente a eso para cumplir mi sueño de irme a vivir a otro lado, pero primero busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires”.

Sofía Solá se va a instalar en Barcelona, España instagram

En esa línea, reveló que recibió una propuesta para formar parte de una agencia catalana de modelos. “Me voy a vivir a Barcelona hasta agosto”, anunció.

“Estaba viendo la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y cómo, si uno se propone los pasos justos, lo puede lograr. Sé que es un sueño súper alto, pero cada pasito cuenta. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar. Confiar en uno mismo”, reflexionó y cerró: “Obviamente tengo miedo, nervios y todo... pero estoy súper entusiasmada por la situación que se me viene”.

La noticia de Sofía llegó tan solo unos días después de que Moria apuntara contra ella en su ciclo La mañana con Moria (eltrece). Fiel a su estilo disruptivo, ‘la One’ puso bajo la lupa el video viral de la influencer, cuyo outfit para un casamiento despertó amores y odios en las redes. Sin embargo, no solo arremetió contra el atuendo, sino también hacia la manera de expresarse de la joven.

Moria Casán apuntó contra Sofía Solá, la hija mayor de Maru Botana

“No la entendí. No entiendo cómo habla, lo que dice. A mí me mata la performance. Me da risa cómo habla, porque es una performance. No la entiendo, no sé lo que dice”, expresó la conductora de eltrece. Aunque reconoció la belleza de la hija de la cocinera, no pudo evitar colocarle una de sus célebres etiquetas: “Es monísima, ¿pero por qué habla así? Es una nueva cheta”.