Día del Futbolista Argentino: por qué ya no se celebra el 14 de mayo

Hoy habrá muchos que recuerden al Día del Futbolista Argentino, que se celebraba el 14 de mayo hasta que un evento memorable hizo que se trasladara al 22 de junio, fecha que actualmente ocupa esta efeméride.

La disposición original también estaba atada a la historia: fue un 14 de mayo e 1953 cuando la Argentina recibía como local en el estadio Monumental a la selección inglesa para un amistoso, que en muchos era una revancha del encuentro del 9 de mayo de 1951 en Wembley, donde el arquero argentino Miguel Rugilo se había lucido pero sin poder evitar una ventaja británica -en aquel entonces era el seleccionado más poderosos del mundo- por 2 a 1.

El encuentro contó con la presencia del presidente por entonces, Juan Domingo Perón, y decenas de miles de personas que esperaban ver algo histórico. El marcador se movió a los 41 minutos del primer tiempo con un gol inglés de Tommy Taylor, pero poco después Ernesto Grillo tomó la pelota en sus pies, dejó en el camino a la defensa inglesa y definió de una manera tan particular que aquel tanto terminó llamándose “el gol imposible”.

El amistoso 3-1 de Argentina sobre Inglaterra que dio origen al primer Día del Futbolista Argentino

Aunque Rodolfo Micheli daría vuelta el partido para la selección y Grillo coronaría el 3-1 con un doblete, la histórica victoria sobre el combinado inglés fue atribuida al “gol imposible”, que su autor narraría de la siguiente forma: “Recibí la pelota, burlé a un rival y a otro y a otro más. Fueron tres o cuatro, aunque yo siempre digo uno menos. Me encontré que la cancha se me acababa, miré hacia el arco y reparé que el arquero inglés, pensando que yo iba a tirar un centro, se había adelantado unos pasos con la intención de cortarlo. Vi el hueco y tiré entre él y el primer palo, medio chanfleado. Entró y todavía me parece estar viendo la cara de asombro del arquero. Ni yo podía creerlo”.

El logro del deporte nacional y del jugador particular se fundieron en uno, y años después, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) decidió que el 14 de mayo sería el Día del Futbolista Argentino. Esto, claro, hasta que un evento determinó que se cambiara al 22 de junio.

Por qué ya no se celebra el 14 de mayo el Día del Futbolista Argentino

Tenía que ocurrir otro evento cargado de gloria deportiva para que ameritara el cambio el Día del Futbolista Argentino. Y así fue.

El 22 de junio de 1986, la Argentina se jugaba su paso a semifinales en la Copa del Mundo de México contra un rival histórico: Inglaterra. En el medio no sólo habían transcurrido más partidos desde aquel de Grillo, sino también la herida extradeportiva de la Guerra de Malvinas, que daba calor al clima previo del encuentro.

Los pronósticos, nuevamente, no fueron errados. Así como en 1953 le había tocado a Grillo ser el referente, tres décadas después era el turno de Diego Armando Maradona para ser el referente del conjunto albiceleste en el Estadio Azteca.

El Día del Futbolista Argentino se cambió al 22 de junio por el histórico encuentro en esa fecha de 1986 contra Inglaterra donde Diego Armando Maradona anotó un gol con la mano y otro gambeteando a buena parte del equipo inglés El Gráfico - LA NACION

Ese día, hizo dos goles que quedaron en la memoria de todos: “la mano de Dios”, un sutil golpe de puño a la bola para tirar la pelota por encima del arquero inglés y abrir el marcador a los 51 minutos del encuentro, y “el gol del siglo”, aquella gambeta iniciada en mitad de cancha y concluida en la red contraria que dio el 2-0 parcial. Aunque el encuentro terminaría 2-1 por el descuento de Gary Lineker, ya nadie podría separar ese encuentro de Maradona y la Argentina.

Después de la muerte del 10, la presión popular alcanzó a redefinir el calendario, y con respeto a Grillo, en 2021 la AFA modificó la fecha del Día del Futbolista Argentino al 22 de junio.