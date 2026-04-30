Santa Sofía: cuál es su historia y qué oración rezarle en su día

El Día de Santa Sofía, también conocida como Sofía de Roma o Sofía de Milán, se celebra cada 30 de abril, en honor a esta figura cristiana asociada al martirio, la fortaleza espiritual y la fe familiar. Madre de Fe, Esperanza y Caridad, su historia es recordada por el sufrimiento y devoción con su fe. También se celebra el 15 de mayo, fecha muy difundida en distintas regiones de Europa.

Fe, Esperanza y Caridad, bajo el amparo de su madre Santa Sofía Catholic.net

La historia de Santa Sofía

Santa Sofía de Roma vivió durante el siglo II, bajo el gobierno del emperador Adriano. Se la describe como una viuda cristiana y madre de tres niñas llamadas Fe, Esperanza y Caridad, nombres que representaban virtudes fundamentales del cristianismo. Desde joven, inculcó a su familia acerca del respeto a Dios y la práctica de fe.

El clan se mudó a Roma, donde comenzaron a acudir a diferentes iglesias y conectar con otras mujeres devotas. La amabilidad y entusiasmo de Sofía ayudó a convertir a varias personas al cristianismo. Sin embargo, la noticia legó a las autoridades, causando un gran desacuerdo.

El emperador Adriano solicitó una audiencia con la familia. Al conocer a las niñas, quedó impresionado por su belleza y práctica de fe. Ordenó abandonar sus creencias y rechazar el cristianismo, pero tanto la madre como las niñas se negaron. De esta manera, Fe fue sometida a castigos públicos y luego ejecutada. Esperanza padeció tormentos similares y murió decapitada tras negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos.

La menor, Caridad, fue igualmente perseguida y tras soportar golpes, fuego y otras pruebas sin renunciar a sus convicciones, fue decapitada. Durante todo ese tiempo, Sofía permaneció cerca de sus hijas, alentándolas con entereza y acompañándolas hasta el último momento. Decidió enterrar sus cuerpos y rendir culto a sus tumbas. Falleció en soledad y paz y fue sepultada junto a su familia. Es considerada como una mártir, por haber sufrido interiormente cada uno de los padecimientos de sus hijas.

Esta santa se celebra dos veces en el año Freepik

En el año 778, sus reliquias fueron trasladadas al convento de Eschau, en Alsacia, donde su veneración se extendió especialmente a Alemania. Allí quedó muy arraigada la fiesta del 15 de mayo, mientras que antiguos calendarios romanos también la recuerdan el 30 de abril. Uno de estos es el antiguo martirologio romano, un catálogo de mártires y santos de la Iglesia católica ordenados según la fecha de celebración de sus fiestas.

Santa Sofía es ilustrada junto a sus hijas, Fe, Esperanza y Caridad. Se la observa con una túnica y manto, símbolos de dignidad cristiana. Algunas iconografías la presentan señalando al cielo o sosteniendo una palma, emblema del triunfo espiritual y la fidelidad. Ciertas imágenes la muestran coronada o con una aureola destacada, lo que sugiere su condición de mujer sabia y santa.

Oración a Santa Sofía de Roma

La siguiente oración sirve para pedirle una gracia a Santa Sofía:

Oración a Santa Sofía de Roma Freepic

Has brillado, Sofía,

entre las mártires

y has obtenido, en gloria, coronación celestial de victoria,

te alabamos con cánticos;

guiaste al martirio a Caridad, Esperanza y Fe,

tus hijas cándidas y piadosas.

Suplicad para salvarnos,

por vuestra intercesión ante Dios.

Amén