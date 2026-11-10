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Dibu Martínez en Buenos Aires: la máscara que utilizó para entrenar, qué hizo en sus tiempos libres y la impactante foto de sus piernas
El arquero de la selección argentina regresó al país para integrarse al plantel pese a su reciente operación de mandíbula; mostró detalles específicos de su recuperación física y su estricta rutina de rehabilitación
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Emiliano “Dibu” Martínez aterrizó en Buenos Aires con un objetivo claro: sumarse a la selección argentina para la doble fecha de amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. El arquero del Chelsea, quien sufrió una fractura de mandíbula el pasado 17 de octubre tras un choque con Jarrad Branthwaite, se presentó en el predio de la AFA en Ezeiza con una notable determinación.
LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
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Durante la primera práctica abierta parcialmente a la prensa, Martínez llamó la atención por el uso de una máscara protectora de fibra de carbono, similar a la que lució días atrás en los entrenamientos de Chelsea. Este elemento rígido, diseñado a medida, busca proteger la zona operada y amortiguar eventuales impactos. Con su presencia, el marplatense volvió a dejar en evidencia el amor que siente por los colores, algo explícito en su mensaje en Instagram: “Qué lindo es volver a estar en casa”.
La lesión ocurrió en un partido de la Premier League contra el Everton, donde tras el impacto, el marplatense debió pasar por el quirófano para la colocación de placas y tornillos. En una entrevista concedida a Los Edul, el deportista explicó los detalles de su intervención: “Me pusieron una placa con cuatro tornillos y agarraron tres dientes. Metieron un tornillo por fuera y el resto por dentro. Ahora no puedo comer nada, todo papilla, soy como un bebé”.
A pesar de este régimen alimenticio restrictivo, Martínez aseguró que mantuvo su peso corporal gracias al trabajo con su nutricionista. Por esa razón, en sus redes sociales, el arquero compartió una historia donde se lo vio en la terraza del predio de Ezeiza mientras compartía un desayuno con mate, una escena que refuerza su integración con el grupo a pesar de que su presencia en el arco aún es incierta.
En sus redes sociales, el arquero compartió parte de su intimidad durante su estadía en el país. En un carrete publicado en Instagram, adjuntó una imagen de sus piernas durante un ejercicio de fuerza. La fotografía sorprendió por el volumen muscular, un reflejo del entrenamiento intenso que realiza en el gimnasio pese a la inactividad competitiva.
Además, subió una postal de una carpeta decorada con stickers argentinos junto a la frase “Gracias Dios por hacerme argentino!!”. Según se supo en las últimas horas, los plazos de su recuperación avanzan de forma positiva, aunque el cuerpo técnico de Lionel Scaloni evaluará su estado día a día.
La postura del cuerpo médico de la selección es cautelosa, mientras que Xabi Alonso, su entrenador en Chelsea, calificó la convocatoria como un movimiento arriesgado debido a la gravedad de la fractura. No obstante, el arquero mantiene la ilusión, según contó a TyC Sports: “Hablé con Martín Tocalli y con Scaloni; mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana”.
En caso de que su mandíbula no soporte la exigencia del juego, la selección cuenta con Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán como alternativas para el duelo ante Uruguay en La Bombonera programado para el viernes 13 de noviembre a las 20:00 y frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a jugarse el martes 17 de noviembre a las 20:00. Mientras tanto, el marplatense se entrena bajo la atenta mirada del cuerpo técnico, siempre con su máscara protectora puesta y con la intención de defender el arco nacional nuevamente.
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