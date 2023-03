El motivo por el cual Martín Liberman le aconsejó a su hijo que no use su apellido: “Lo va a complicar”

escuchar

En las últimas horas, Martín Liberman sorprendió con una revelación sobre su hijo. Además de contar a qué quiere dedicarse, explicó por qué le recomendó encarecidamente que no utilice su apellido, sino el de su madre. Ante la sorpresa de sus interlocutores, el conductor amplió con su mirada sobre el periodismo deportivo actual.

Desde hace tiempo, el periodista deportivo es una figura sumamente popular en la Argentina. En general, sus opiniones sobre distintos sucesos que ocurren en el fútbol argentino e internacional no pasan para nada desapercibidas.

Acostumbrado a la polémica, Liberman sabe lidiar con las consecuencias de sus dichos, que suelen traer fuertes repercusiones. A partir de ese recorrido y del nombre que logró construir en los medios, tiene su mirada y opinión con respecto al trato que recibe. Esas ideas son las que busca transmitirle a Blas, el hijo de 13 años que tuvo con Marcela Greco, que tiene la idea de seguir los pasos profesionales de su papá cuando crezca.

Los comentarios del periodista ocurrieron en el marco de una charla que se dio en su programa radial Liberman en línea (Late). Allí, Martín comenzó el tema con la revelación de que su hijo mayor asegura que quiere ser futbolista y periodista en el futuro. “Le encanta jugar”, agregó.

Sobre esto, Liberman sorprendió a varios con una fuerte declaración en la que no dejó dudas sobre su posición. En lo que a él respecta, espera que Blas evite ambas profesiones: “Ojalá no juegue al fútbol. Detesto que mi hijo juegue. Y ojalá no sea periodista”.

Martín Liberman le recomendó a su hijo que no use su apellido Captura YouTube

En respuesta, le acotaron que al ser su hijo, Blas tendría oportunidades de abrirse algunas puertas en los medios para comenzar a demostrar su capacidad. Lejos de esta visión, el periodista deportivo consideró que el apellido Liberman le traería dificultades dentro del medio y no lo ayudaría en nada: “Lo va a complicar más”.

Ante la sorpresa de sus compañeros, el conductor fue más allá y manifestó que le parecería conveniente que Blas evite presentarse con el apellido Liberman en la vida en general y no solo en un eventual trabajo como periodista. “Hace poco fue a un club y dijo que se llamaba Blas Greco, con el apellido de la madre. Siempre que pueda no usar mi apellido yo le digo que no lo use. Es un país discriminador, antisemita”, opinó.

En esa misma línea, dejó en claro que no le molesta que su hijo no use su apellido si es conveniente: “A mí me enorgullece que sea mi hijo y no me importa como se llame de apellido”. Por último, también relató que le recomendó a su hijo “que elija una profesión y una carrera normales”, porque “el periodismo no es normal”.

“¿Vieron lo que es la tele, hicieron zapping, el periodismo actual, los nuevos canales y programaciones? Hay que vestirse de jean, ser gracioso, ‘jugadorista’, al futbolista llamarlo con diminutivo. Eso no es periodismo, es otra cosa que no sé cómo se llama”, cerró con su análisis sobre el panorama actual.

Martín Liberman junto a sus hijos Blas y Milo y su pareja, Ana Laura López Instagram @libermanmartin

Además de Blas, la familia de Martín Liberman se agrandó en 2022 con el nacimiento de Milo, el hijo que el periodista tuvo con Ana Laura López.

LA NACION