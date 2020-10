Diego Latorre y Mariano Closs criticaron el desempeño de la Selección Argentina a pesar del triunfo sobre Ecuador Crédito: Captura de TV

9 de octubre de 2020 • 10:08

En el programa ESPN Fútbol Club Show se debatió por el nivel de juego de la Selección Argentinaen su victoria frente a Ecuador por 1 a 0, y los periodistas Diego Latorre y Mariano Closs fueron muy críticos con el juego del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Diego Latorre dijo que no vio con buenos ojos a la selección más allá del atenuante por el periodo de inactividad que le impidió al equipo demostrar un buen nivel de juego. "Argentina sufre un poco más la inactividad que tuvo, porque es un equipo que sale a buscar, a desarrollar su juego, es combativo y con mucha responsabilidad", sostuvo Latorre.

"Hay muchísimas lagunas. El equipo no se conectó entre sí, estuvo mal diseñado", criticó Latorre la elección de los jugadores elegidos por Lionel Scaloni y señaló la falta de futbolistas creativos para que conecten el juego del medio campo con los puntas.

Mariano Closs también criticó el desempeño del equipo nacional y dijo: "A Scaloni lo podíamos discutir si te gustaba la presencia de él como técnico o no, cuando Tapia dice un día que va a ser el técnico de la Selección Argentina".

"Yo particularmente tengo mi opinión. Un técnico que no tiene pasado sobre nada, no puede dirigir a la Selección argentina. Aunque nos tendrá que demostrar que es un fenómeno según la observación de Tapia", dijo Closs.

Seguidamente, el relator manifestó: "Empecemos a ver a qué juega la Argentina. Progresa, no progresa. Que juegue bárbaro, que pierda, pero tenemos que darnos cuenta qué es lo que se pretende con este equipo. Si hoy por primera vez lo veo me pregunto: ¿Ésta es la Selección Argentina?¿Qué es lo que intenta?".

Con respecto a las decisiones de Scaloni y lo que generaron las salidas de varios históricos del seleccionado nacional, Closs advirtió: "Te dije lo que dije el lunes. Se habla mucho, pero más se habla del recambio. Empecemos a hablar de fútbol, de lo que muestra la Selección Argentina".

Luego, el relator indicó que la gran dificultad es la falta de juego en la mitad de la cancha. "Paredes no intervino ni en ataque ni en defensa, con De Paul no hicieron jugar nunca al equipo. Si ellos no salen nunca, que entre Nicolás Domínguez o "Papu" Gómez, así le das libertad a Tagliafico para que sea parte de algo, y no obstaculizarlo con Acuña absolutamente abierto", culminó Closs con la explicación de la falta de conexión entre las líneas.