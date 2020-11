Sebastián Vignolo habló de los sentimientos que le despertaron la muerte de Diego Maradona Crédito: ESPN

28 de noviembre de 2020 • 10:18

El conductor ESPN90 Sebastián Vignolo abrió la edición vespertina del programa y, antes de saludar a sus compañeros, habló de los sentimientos que le despertaron la muerte de Diego Maradona. "Hay que recordar a ese Diego inolvidable, ese Diego eterno, ese Diego que para nosotros no va a morir jamás. Diego va a estar en cada gambeta, en cada gol, en cada picado, en cada número 10", expresó el conductor aún conmovido por lo acontecido y agregó que Diego es "de todos pero nuestro, egoístamente nuestro".

El conductor contó que en lo personal, esta semana se trató de las más fuerte desde que se dedica al periodismo y resaltó uno de sus sueños cuando comenzó con el oficio: "Mi sueño era relatar a Argentina campeón del mundo. Jamás imaginé vivir lo que vivimos en estos días. Despedir al tipo que más grande y lejos llevó al seleccionado argentino", agregó Vignolo.

"En lo profesional fue algo realmente duro, pero no había otra que dejarse llevar por las emociones. Viajaban los recuerdos de todas las cosas que nos fueron pasando en nuestras vidas, de tener la tele encendida y jugar con las tapitas y relatar algún partido, de tratar de comprarse la camiseta de la Argentina con el número 10, de comprarse los botines que tenía Diego", dijo Vignolo que se veía compungido por lo vivido a partir del miércoles.

Luego, el conductor remarcó que tantos los periodistas como todos los que trabajan fuera de cámara sintieron el impacto de la muerte de Maradona. "No es que me pongo el traje, me visto de periodista y no tengo sentimientos. Eso es mentira, de ninguna manera es así, y menos con algo tan fuerte", dijo.

Vignolo le agradeció a la audiencia que siguió sus transmisiones en estos días y que a su entender, se hizo la cobertura que Maradona se merecía. "Maradona se preguntaba si lo seguíamos queriendo, pucha, si tal vez solo faltó que Diego baje unos minutos y vea todo lo que lo queremos y todo lo que se lo va a extrañar", agregó el conductor.

Para finalizar su editorial, Vignolo expresó: "Maradona no se va a olvidar jamás. De ahí ese Diego inmortal, eterno, que no se va, que sigue estando entre nosotros. Ese Diego argentino, de Nápoli, universal. De todos pero nuestro, egoístamente nuestro", cerró el Pollo con la voz casi quebrada.