Diego Perotti, cuando todo era sonrisas a su llegada al fútbol turco

23 de enero de 2021 • 09:44

Ha habido y habrá cientos de jugadores que se ven condenados a convivir con las lesiones. Largos tiempos de recuperación y recaídas constantes, con la incertidumbre siempre como mochila. Pero el problema del futbolista Diego Perotti es completamente inusual: padece una rotura del tendón proximal del bíceps femoral, con la particularidad de que existen solo ocho casos en el mundo.

Perotti ya había sufrido con su físico en su etapa en Boca, pero lo peor llegó durante su etapa actual en Fenerbahce, tras un partido que jugó en noviembre pasado. A la búsqueda de soluciones, el hijo del ex delantero Hugo Osmar Perotti pasó por el quirófano en Finlandia, pero su caso médico es intrincado ya que nunca antes se había detectado en un deportista.

Perotti y una carrera llena de incertidumbre producto de las lesiones

"Hay ocho casos en el mundo y siete de ellos son accidentes de tráfico. Esta es la primera vez que se ve en un deportista. Tras la operación, el período de baja fuera de los terrenos de juego parece ser de entre tres y ocho meses. Lamentablemente, el proceso avanza exactamente como ni él ni nosotros queremos", explicó el director deportivo y ex jugador del Atlético de Madrid, Emre Belözolu.

Hoy, Perotti, de 32 años y nacido en Moreno, no puede trazar su propio futuro; eso es lo desolador. El tratamiento conservador parece no entregar los resultados esperados y tiene contrato con el club turco hasta junio de 2022. "No podemos decir con certeza que se irá. No queremos que el jugador se sienta inútil. Creo que encontraremos un término medio de alguna manera. Tenemos que tomar una decisión. El número de jugadores y los cupos de extranjeros también están por encima de los límites", añadió.

El argentino -surgido en Deportivo Morón- había llegado libre desde la Roma y provocó esperanza a su llegada en tierra turca. De hecho, tuvo una racha de tres goles en cuatro partidos. "En caso de cirugía, tendremos que sentarnos cara a cara y tomar una decisión tanto con él como con su entrenador", concluyó Belözolu.

