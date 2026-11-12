Diego Simeone aprovechó la fecha FIFA para un viaje especial a la Argentina: con quiénes se reencontró y qué hizo

El entrenador Diego Simeone aprovechó la última fecha FIFA del año para hacer una escapada a la Argentina. Carla Pereyra, su mujer, ya se encontraba en el país con sus hijas en común desde hace varias semanas. A su vez, en Buenos Aires vive su hijo Gianluca Simeone con su mujer Eva Bargiela, y su nieto, el pequeño Faustino de un año. Sus otros hijos, Giovanni y Giuliano, viven en el extranjero por sus respectivas responsabilidades con los equipos en donde juegan: Giuliano en el Atlético de Madrid de su padre, y Giovanni está actualmente en el Torino de Italia.

A su vez, Diego Simeone tiene a su madre Nilda González, de 83 años, que vive en Buenos Aires y a quien también aprovechó para juntarse y compartir tiempo con ella.

Fue Carla Pereyra quien, a través de su cuenta de Instagram, reveló que el Cholo Simeone aterrizó en el país. La primera foto que compartió era justamente de Diego junto a su hijo Gianluca y su nieto, Faustino. “De padres a hijos...”, escribió junto a la tierna imagen.

Diego Simeone junto a Gianluca y Faustino, las tres generaciones juntas

A su vez, Carla Pereyra se mostró emocionada por el reencuentro de sus hijas con Faustino, a quien suelen tener lejos debido a su residencia en Madrid junto a Diego Simeone. “Las tías y Fausti, la alegría de estar juntos”, destacó con un video muy tierno y alegre.

El tierno video que compartió Carla Pereyra

Después sí, pasó a compartir el ansiado encuentro entre el entrenador del Atlético de Madrid y su mamá. “Verlos así siempre”, destacó junto a un corazón y la foto.

La foto que compartió Carla Pereyra de Diego Simeone junto a su mamá

La visita del Cholo Simeone al país se da en el marco de la última fecha FIFA donde en España hay descanso en la Liga ya que la selección de Luis de la Fuente se enfrenta hoy a República Checa y el domingo ante Inglaterra.

Scaloni durante la práctica previo a la última doble fecha FIFA Manuel Cortina

Por el lado de la selección argentina, el conjunto que dirige Lionel Scaloni jugará también dos amistosos: uno será este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay y el segundo ante Costa Rica el martes 17. Ambos serán como local y marcarán el fin de la actividad internacional en este 2026 para el subcampeón del mundo y el comienzo de una nueva era tras el retiro de Lionel Messi del equipo albiceleste.