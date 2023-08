Dónde ver el partido de la selección femenina vs. Suecia, por el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023

escuchar

La selección argentina se enfrenta a un desafío supremo en la madrugada de este miércoles, por la tercera y última fecha de la etapa de grupos del Mundial de Nueva Zelanda-Australia 2023: Suecia, uno de los equipos favoritos y además, 6 del mundo. El encuentro representa toda una quimera para el conjunto nacional, que no solo debe ganar para soñar con clasificar (la victoria no es garantía, también debe mirar qué pasa en simultáneo entre Italia y Sudáfrica) sino que además debe hacerlo por primera vez en la historia: nunca ganó un partido en una Copa del Mundo, en cuatro participaciones. El encuentro se puede ver en vivo por la TV Pública y DSports. Las opciones de streaming son Flow, Telecentro Play, DGO y Cont.ar.

Ambos combinados se enfrentaron en una ocasión y fue triunfo 1 a 0 para el del Viejo Continente. El partido correspondió a los Juegos Olímpicos Beijing 2008, hace 15 años. En simultáneo, Sudáfrica se mide contra Italia en el Regional de Wellington en un duelo que la albiceleste mira de reojo porque sus chances de avanzar a octavos de final también dependen de lo que ocurre en él.

Pese a los favoritismo, el DT argentino Germán Portanova, dijo: “Tendremos que hacer un partido perfecto para poder competir. Sabemos dónde nos tenemos que ubicar y a quién marcar. Trataremos de defender la pelota parada de la mejor manera. No debemos perder nuestro juego. Tenemos que intentar jugar a lo que vinimos. Queremos competir de la mejor manera más allá de las dificultades”. A su vez, dejó en claro que quiere ganar y que confía en que sus dirigidas pueden hacerlo: “No terminó el Mundial, queremos ganar el partido que viene. No estamos sin victoria todavía, falta un partido. Tengo fe. Si no tuviera fe, no tendríamos que entrar a la cancha. Después evaluaremos todo, pero falta un duelo y lo queremos ganar”.

El conjunto nacional está comprometido en sus aspiraciones de avanzar ya que cayó por 1 a 0 ante Italia en la primera presentación e igualó 2 a 2 con Sudáfrica en la segunda, tras ir cayendo por 2 a 0.

Dalila Ippolito y Germán Portanova, en la conferencia de prensa antes de enfrentar a Suecia TW: @Argentina

Cómo ver online Argentina vs. Suecia

El encuentro se transmite en vivo por la TV Pública y DSports, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales Cont.ar, DGO, Flow y Telecentro Play. En el caso de la primera solo se requiere registrarse mientras que para acceder a las tres restantes es indispensable ser cliente del cableoperador.

El equipo argentino ultima detalles de cara al partido ante Suecia, potencia y candidata al título

Fixture y resultados del grupo G

Fecha 1

Suecia 2-1 Sudáfrica.

Italia 1-0 Argentina.

Fecha 2

Argentina 2-2 Sudáfrica.

Suecia 5-0 Italia.

Fecha 3

Argentina vs. Suecia - Miércoles 2 de agosto a las 4.

Sudáfrica vs. Italia - Miércoles 2 de agosto a las 4.

Así están las posiciones en el grupo G, de la Argentina, en la antesala de la tercera fecha FIFA

Probables formaciones

Argentina: Vanina Correa; Sophia Braun o Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Sophia Braun o Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Vanina Correa; Sophia Braun o Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Sophia Braun o Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova. Suecia: Zecira Musovic; Jonna Andersson, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt, Nathalie Bjorn; Kosovare Asllani, Fillippa Angeldal, Fridolina Rolfo, Johanna Kaneryd, Elin Rubensson; Stina Blackstenuis. DT: Peter Gerhardsson.

Qué dicen las apuestas

En la previa al cotejo que arbitrará a ruandesa Salima Mukansanga, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto europeo con una cuota máxima de 1.56. Su derrota, es decir una victoria de las sudamericanas, paga hasta 6.50. El empate llega a 4.30. En simultáneo, Sudáfrica se medirá contra Italia en el Regional de Wellington.

Las suecas ganaron en sus dos presentaciones y ya se aseguraron pasaje a octavos de final Ira L. Black - ZUMA Press Wire

