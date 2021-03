Dream Team: las estrellas que Barcelona busca para retener a Lionel Messi

En medio de una crisis económica e institucional sin precedentes, con resultados deportivos adversos y un futuro incierto, Joan Laporta, el flamante presidente de Barcelona, busca recuperar la gloria perdida. Y en el primer lugar de la lista de tareas desde que regresó al cargo figura la más difícil: retener a Lionel Messi. ¿Cómo hacer eso? Son muchas las cosas a tener en cuenta. Pero la principal es ofrecerle un equipo competitivo para que la búsqueda de conquistas no sea una quimera, como resultó en las últimas temporadas.

La finalización del contrato del argentino supone negociar nuevos términos salariales, un tema que ya generó mucho ruido en los últimos meses. No será fácil. Pero en la prensa catalana ya se menciona la posibilidad de que Messi baje mucho sus pretensiones si eso le garantiza que le acercarán figuras de nivel para volver a pelear seriamente por la Champions League, un título que el club no consigue desde 2015.

Como se dijo, lo económico es un problema. Sin transferencias de peso y sin dinero en la caja, Barcelona se lanzará, principalmente, por jugadores que queden libres, de modo que sólo tenga que negociar por sus contratos y no por el costo de un traspaso.

Los refuerzos que busca Barcelona

Sergio Kun Agüero (Manchester City): Daily Mail informó en las últimas horas que el club contactó oficialmente a Sergio Agüero. Aparece como una alternativa confiable por el nombre, pero su realidad futbolística es poco confiable. Entre lesiones y un contagio de coronavirus, la actual temporada del Kun tuvo más novedades por su participación como streamer y su trabajo con la contratación de figuras de juegos en línea que por su actividad en la cancha. En lo que va de la temporada tuvo apenas 11 partidos y marcó dos goles. Pero no llegó a jugar ninguno de esos encuentros completos. Y en sólo cuatro superó los 60 minutos de acción. Naturalmente su jerarquía lo sostiene, pero su rendimiento es una incógnita.

Kun Aguero y Lionel Messi: amigos, desde siempre, en la selección, ahora podrían juntarse en Barcelona Santiago Filipuzzi - LA NACION

Georginio Wijnaldum (Liverpool): otro holandés en la mira de Koeman. El mediocampista, a los 30 años, está en el mejor momento de su carrera. Si bien finaliza su contrato, hasta el DT de Barcelona reconoció que será muy difícil. La buena noticia para los catalanes es que en los últimos días la prensa inglesa informó que Liverpool comenzó negociaciones para contratar a Rodrigo de Paul, de Udinese, por 30 millones de euros. Si las versiones son ciertas, supondría que están buscándole reemplazante a Wijnaldum y que Koeman podría cumplir con su deseo.

Georginio Wijnaldum habla frecuentemente con Koeman y según la prensa inglesa, Liverpool ya le está buscando reemplazante (Michael Regan / Pool vía AP)

Eric García (Manchester City): tiene 20 años y apenas 9 partidos disputados con Manchester City. Con apenas 16 años fue captado por Manchester City. Guardiola lo considera un jugador importante, pero la realidad es que le falta madurez y por eso apenas jugó 9 encuentros esta temporada. Hasta el propio entrenador del City reconoció que muy probablemente termine en Barcelona: “Creo que Eric García va a jugar en el Barcelona. El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador top. En los últimos dos partidos no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece”.

Eric García: se formó en la Masía, pero muy temprano se fue a jugar a Manchester City

David Alaba (Bayern Munich): aunque se desempeñó mucho de lateral izquierdo, el sólido jugador austríaco, de 28 años, también puede ofrecer sus prestaciones como zaguero o como mediocampista. La polifuncionalidad le permitiría darle múltiples soluciones a Barcelona. Se le termina el contrato en el mes de junio y con el pase en su poder, puede negociar directamente con los catalanes.

David Alaba ya es un histórico de Bayern Munich; termina su contrato en Alemania y estará abierto a escuchar mejores ofertas FC Bayern Munich / dpa

Erling Haaland (Borussia Dortmund): de todas, la opción más complicada. Si bien todos los grandes equipos europeos están detrás de la nueva joya del fútbol mundial. Nació en Leeds, Inglaterra, cuando allí jugaba su padre, pero representa a su país, Noruega. Cumplirá 21 años en julio próximo y es el más contundente goleador joven del momento. En menos de dos temporadas ha convertido 53 goles en 52 partidos. Sus estadísticas son casi imposibles. Tanto como lo será conseguir negociar su salida con el Dortmund. Sin embargo, el diario Bild, de Alemania, filtró la información de que el jugador firmó una cláusula de salida en 2021 por 75 millones de euros. Si ese fuera el precio, tal vez varios equipos estén dispuestos a invertir, aunque el Fair Play financiero podría condicionarlos.

Erling Haaland, la carta de gol que todos los equipos europeos buscan Ina Fassbender / various sources / AFP

Memphis Depay (Lyon): el atacante holandés, que suele moverse por la banda izquierda, tiene, sin embargo, una cuota goleadora que lo convierte en otro de los jugadores apetecibles en el próximo mercado, cuando termine su contrato con el equipo francés en junio. Fue el primer jugador que pidió Koeman al llegar a Barcelona. Esta vez, su deseo está más cerca de ser cumplido.

Memphis Depay, la obsesión de Koeman para Barcelona

LA NACION