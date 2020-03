Maglioni vistió la camiseta de Independiente de 1969 a 1973

A Eduardo Maglioni se lo conoce como el hombre que hizo los goles más rápidos del mundo. Tuvo su época de gloria en Independiente y con esa camiseta roja se convirtió en un delantero récord: hizo tres en un minuto y 51 segundos. Fue en una victoria por 4-0 ante Gimnasia La Plata el 18 de marzo de 1973. Un récord que jamás fue superado y que está escrito en los libros Guinness.

Ese día quedaría para siempre registrado en la memoria de Maglioni. "Era un partido normal, se presenta una oportunidad. El primer gol fue muy exigido, le quise pegar al primer palo y me salió al segundo. El segundo gol lo maté y después el tercero", dijo alguna vez sobre ese recuerdo que aún le pertenece y que dejó una huella en el universo del fútbol.

"Tenía una pequeña molestia muscular en ese partido. Cuando terminó, recuerdo que entra un periodista y me dice: 'Vos nene siempre haciendo desastres. ¿Tenés idea en cuánto tiempo hiciste los goles? '. Yo pensé que era por haberme peleado con alguien y que los goles habían sido en el transcurso de 15 minutos. ' Vos sos tapa de todos los diarios del mundo ', me dijo ese periodista".

El Gordo José María Muñoz, el legendario relator radial de la época decía que era un minuto y cuarenta segundos. Fioravanti, otro relator deportivo, se acercaba un poco más, aseguraba un minuto y cincuenta segundos. Según el árbitro del partido, Roberto Goicoechea, Maglioni realizó su triplete en un minuto y 51 segundos.

Maglioni, el hombre récord

Cuando alguna vez le preguntaron si ese récord era insuperable, Maglioni respondió con mucha sencillez: "Yo no me di cuenta pero todos los 18 de marzo me llaman de todas partes del mundo. Uno cierra los ojos y ese partido lo recuerdo siempre".