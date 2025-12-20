Erling Haaland batió una marca de Cristiano Ronaldo en la Premier League y no para de asombrar

Erling Haaland volvió a hacerlo. En una Premier League acostumbrada a ofrecer récords y a consagrar leyendas, el delantero noruego logró este sábado un hito en otra tarde mágica en el Etihad Stadium. Con un doblete en la victoria por 3-0 de Manchester City sobre West Ham United, el delantero superó la marca de goles en esa liga del portugués Cristiano Ronaldo en su paso por Manchester United, el otro equipo de la ciudad. El Androide no solo confirmó su perfil de goleador letal del fútbol moderno: fija su nombre con letras doradas en los libros del torneo y celebra con una coreografía riéndose de su apodo.

Haaland consiguió su gol 104 en ese certamen y superó los 103 que CR7 marcó durante sus dos etapas. Lo que hace aun más extraordinario la gesta del jugador nórdico es el ritmo con el que consiguió esa cifra: mientras Ronaldo necesitó 236 partidos para alcanzarla, con un promedio de 0,43, Haaland lo logró en apenas 114 encuentros, menos de la mitad, con una media de 0,91, y consolidando un promedio de festejos que desafía toda lógica estadística. Otro histórico del futbol inglés, Didier Drogba, también registra 104 tantos, en su caso durante su etapa en Chelsea, en 254 partidos.

Haaland toma el rebote de su propio remate y abre el marcador para Manchester City ante West Ham, por la fecha 17 de la Premier League; suma 19 tantos antes de Navidad, otro récord. DARREN STAPLES - AFP

Desde su llegada al City, en 2022, procedente del alemán Borussia Dortmund, Elring impuso un ritmo de anotaciones sorprendente. El noruego se convirtió previamente en el jugador que más rápidamente alcanzó los mojones de 50 y 100 goles en la historia del certamen, al punto de lograr su primer medio centenar en 48 partidos y de establecer tres dígitos en 111 presentaciones, superando a leyendas, como el inglés Alan Shearer y el argentino Sergio Agüero.

No obstante, a pesar de este nuevo hito descomunal, las mayores marcas aún están disponibles para ser conquistadas por el noruego. Su objetivo a largo plazo es el récord absoluto que mantiene Shearer, con 260 tantos, en sus 441 partidos durante 20 años en tres equipos. A este ritmo, la posibilidad de alcanzar esa cifra, establecida hace 19 años, no suena descabellada.

La alegría del delantero noruego, que con su doblete suma 104 goles en 114 actuaciones en la liga inglesa, con un imponente promedio de 0,91. Martin Rickett - PA Wire

El impacto de Haaland en la presente temporada resulta brutal más allá de esta nueva marca. Con 19 goles antes de Navidad y todavía un partido por delante en 2025, igualó el récord de tantos logrados en una Premier League antes de fin de año y lidera con amplitud la tabla de anotadores, en la que el brasileño Igor Thiago suma 11 en Brentford. Su voracidad frente al arco es clave para que Manchester City acumule una serie de ocho victorias –entre todos los torneos– y esté en la cima de la Premier, con un punto de ventaja sobre Arsenal, que visita a Everton en la noche británica.

El noruego de 25 años abrió el marcador en 10 de los 17 partidos del City equipo en esta Premier y ningún otro futbolista marcó el primer gol en más de cinco encuentros en esta campaña.

El doblete de Haaland y la goleada de Manchester City

Las comparaciones con Cristiano Ronaldo, uno de los más notables goleadores de todos los tiempos y quien intenta alcanzar la barrera de los 1000 tantos, son inevitables. No solo por el hecho de haber superado su marca en la Premier League, sino también por la eficiencia y la consistencia a lo largo de su carrera a tan temprana edad. Para muchos analistas europeos, que Haaland muestre una tasa de goles por partido de casi el doble de la que ostentó Ronaldo en su paso por la liga inglesa redefine los parámetros sobre lo que implica su potencial.

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, no ocultó su admiración y su sorpresa por el ritmo del delantero: “Erling está marcando una época. Lo que está haciendo no se había visto antes en esta liga ni, probablemente, en el fútbol europeo reciente”, manifestó tras la victoria de este sábado. La respuesta del noruego, fiel a su estilo sobrio y enfocado, fue: “Estoy aquí para ayudar al equipo. Los números llegan si uno hace bien su trabajo”.

Haaland festeja su primer gol con Phil Foden, que lo asistió a los 5 minutos; el noruego abrió el marcador en 10 de los 17 partidos del City. DARREN STAPLES - AFP

A los 25 años, Haaland no solo detuvo el cronómetro sobre uno de los hitos de Cristiano en la Premier League, sino que además llevó la conversación hacia el terreno de los récords míticos del fútbol mundial, entre los que Lionel Messi tiene un lugar preponderante, fuera de suelo inglés. El nombre del escandinavo ya es pronuncia junto a los de grandes históricos y, si él mantiene este nivel de eficacia, el cetro del gol en Inglaterra y más allá podrá tener un nuevo monarca en los próximos años.

Es más: Haaland vuelve a estar en cifras estratosféricas en un 2025 en el que se le había señalado un “mal inicio” y, cerca de terminar el año, registra 57 tantos, a dos del francés Kylian Mbappé, que con 59 es quien más convirtió este año. Es el objetivo de inmediato plazo que puede alcanzar o superar en el último juego del año de Manchester City, el que afrontará el sábado próximo en visita a Nottingham Forest.

