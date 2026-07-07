El argentino Facundo Tello dirigirá el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos

El árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará el jueves 9 de julio en el Boston Stadium. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informó este martes el listado completo de autoridades para el encuentro mediante su cuenta oficial.

La FIFA confirmó las designaciones oficiales en la red social X y explicitó que todos los integrantes de ellas son de nacionalidad argentina. La noticia se conoció justo antes del enfrentamiento entre la Argentina y Egipto, cuyo arbitraje lidera el francés François Letexier.

Tello estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti —primero— y Gabriel Chade —segundo—, mientras que Darío Herrera cumplirá las funciones de cuarto árbitro y Cristian Navarro oficiará como asistente de reserva.

El listado completo para el arbitraje del partido entre Francia y Marruecos

Cómo llegan los equipos y dónde se puede verlo

El partido empezará a las 17 (hora argentina) y los canales DSports y Flow transmitirán el juego por televisión, mientras que las plataformas digitales DGO y Paramount+ serán las alternativas en directo por internet. El seguimiento minuto a minuto estará disponible a través del sitio Cancha Llena.

El seleccionado francés llegó a los cuartos de final después de vencer a Paraguay por 1 a 0 en la instancia de octavos, con un gol de penal de Kylian Mbappé.

El resumen de goles y jugadas de Francia vs. Paraguay

En la etapa de grupos, el conjunto europeo venció por 3 a 1 a Senegal, superó a Irak por 3 a 0 y derrotó a Noruega por 4 a 1. Más tarde, en los 16avos de final, le ganó a Suecia por 3 a 0. El futbolista Michel Olise destaca como uno de los principales integrantes del plantel en el torneo.

Por su parte, el combinado de Marruecos accedió a esta fase tras derrotar a Canadá por 3 a 0. En la ronda inicial, la delegación africana finalizó en el segundo puesto del Grupo C, donde empató 1 a 1 con Brasil, venció a Escocia por 1 a 0 y derrotó a Haití por 4 a 2.

El resumen de goles y jugadas de Canadá vs. Marruecos

En los 16avos de final, el equipo eliminó a Países Bajos por penales por 3 a 2, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

El último antecedente de enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, el equipo europeo ganó por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

De cara al enfrentamiento próximo, el cuerpo técnico marroquí evalúa la condición física del delantero Ismaël Saibari, quien sufrió una lesión muscular durante el encuentro frente a los canadienses. Si no logra recuperarse para el partido del jueves, Soufiane Rahimi podría ingresar en su reemplazo.