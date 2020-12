El argentino que renunció a la Juventus porque no homenajeó a Diego Maradona

Maradona, con los colores del Nápoli, la piedra en el zapato de los poderosos de Italia en la década del 80 Fuente: Archivo

Alejo Ocar es un ex jugador argentino que trabajaba en Suecia para la Juventus de Italia como "cazatalentos". Indignado por la falta de homenajes del club a Diego Maradona, decidió renunciar.

El equipo turinés, contra el Empoli, se prestó al minuto de silencio y a aplaudir en el minuto diez de juego. En sus redes, publicó el famoso gol de tiro libre de Maradona, aquel que, según muchos, desafía las leyes de la física.

Pero para Ocar no fue suficiente. "Creí que la Juventus era grande. Nunca más voy a trabajar para ese club. Ningunearon a Maradona, solo un gol en Twitter puso. El máximo ídolo de ellos es (Omar) Sívori, argentino. Juventus le faltó el respeto al fútbol", lanzó Ocar en diálogo con Late 93.1.

Para cerrar, Ocar remarcó: "(Con la renuncia) pierdo a nivel económico y de cartel, porque es la Juventus, pero no me arrepiento. Me salió el maradoneano de adentro. Vivo para el fútbol por inspiración de Maradona, soy un loco de amor por el fútbol gracias a él".

"Me encantaría que me llame el Napoli, es un equipo que siempre me gustó", dijo el argentino en otra entrevista, esta vez con el programa "Enganche", que se emite por la FM 94.7.