Enzo Fernández es el alma de Chelsea: empate agónico y festejo con los hinchas para recibir al nuevo técnico

Pasó de rezongarle a sus compañeros, que cometían pérdidas increíbles y provocaban ataques de Manchester City, a festejar entre los hinchas de Chelsea su agónico gol en el descuento para el empate. Enzo Fernández vive cada minuto con una intensidad extrema. Es la fibra y el temple de este Chelsea que arrastraba 72 horas de convulsión, tras el sorpresivo despido del entrenador Enzo Maresca, que a mediados de 2025 obtuvo la Conference League y el Mundial de Clubes.

El volante argentino es la clase de futbolista con el que se puede contar para los momentos complicados, cuando las papas queman y los problemas superan en cantidad a las soluciones. Enzo nunca se esconde, da la cara en la adversidad, se hace cargo de situaciones complejas, como la que atraviesa el club londinense, que ganó solo uno de los últimos ocho partidos de la Premier League y salió de los puestos de clasificación a la Champions League.

“Fue una semana difícil para nosotros. Momento muy difícil. Es un entrenador [Maresca] de primer nivel. Claro que lo siento por él, pero lo que pasó es parte del fútbol. Seguimos adelante. Me alegro por el equipo el partido que hicimos hoy", expresó Fernández, minutos después de final, en los micrófonos de Sky Sports.

Todo indica que en las próximas horas asumirá en Chelsea el director técnico inglés Liam Rosenior, que el sábado dirigió a Racing de Estrasburgo y este domingo fue fotografiado en el aeropuerto mientras se disponía a embarcar desde la ciudad alsaciana rumbo a Londres.

Por ahora no hay ningún anuncio oficial, se mantiene el hermetismo sobre una negociación que tiene un punto a favor: Chelsea y Racing de Estrasburgo pertenecen al mismo grupo empresario, BlueCo. Y en las últimas horas se habría sorteado la única traba, representada en la oposición del presidente del club francés, Marc Keller, a que Rosenior se fuera ahora, a mitad de temporada. “Por lo que sé, el nuevo entrenador asumirá el cargo en breve”, dijo Calum McFarlane, DT interino de Chelsea.

Enzo fue el alma de un Chelsea que en el primer tiempo la pasó mal, se vio sometido al dominio del equipo de Pep Guardiola. Sin el suspendido Moisés Caicedo, el ex-River formó el doble pivote con el capitán Reece James. Aun ante un rival superior, Enzo empezó a completar una planilla que al final del cotejo graficó su influencia: fue el futbolista que más duelos ganó (7), el que más toques dio en el área rival (4), el de más remates (3) -también al arco (2)-y el que creó más ocasiones de gol (2). Una de sus asistencias fue tras cubrir la pelota ante Matheus Nunes y dar un giro con pase a Pedro Neto, que remató alto. El otro pase-gol fue para la corrida del ingresado Liam Delap, cuyo remate fue desviado por Donnarumma.

Tras la primera tapada de Donnarumma, Enzo puntea la pelota y marca el gol del empate de Chelsea

En la segunda etapa, McFarlane hizo un cambio táctico con la entrada de Andrey Santos, que pasó a ocupar el eje junto a James y liberó a Fernández a la zona de tres cuartos. A Manchester City le entraron dudas que no había mostrado, ya no tuvo el control del desarrollo y en defensa se le descubrieron varios desacoples, sobre todo tras las salidas por lesión de Josko Gvardiol y Ruben Dias.

La diferencia de un gol del City estaba en riesgo. Si no impone condiciones con su dominante, no sabe aguantar un resultado. Chelsea lo olfateó y uno de los que más empujó para revertir la historia fue Enzo. Se jugaba el cuarto minuto de los seis adicionados cuando Malo Gusto escaló sobre la derecha y envió un centro que causó pánico en la zaga local: hubo dos intentos fallidos de despeje hasta que la pelota le llegó a Fernández, que entraba por el segundo palo; la pelota no le quedó cómoda, pero la voracidad del argentino lo ayudó a un primer remate mordido que tapó Donnarumma y un posterior empuje al gol, casi sobre la línea del arco. Sexto gol de Enzo en 19 encuentros por la Premier.

Fue un gol para exaltar la pasión, un subidón de adrenalina que lo llevó a abrazarse con los hinchas de Chelsea que estaban detrás del arco. Pocos jugadores del equipo londinense habían hecho tanto como el argentino para evitar la derrota a un Manchester City que quedó masticando bronca y preguntándose si no se le empieza a escapar la posibilidad de disputarle el título a Arsenal. Fue el segundo empate consecutivo en el comienzo de 2026 -tras el 0-0 del 1° de enero frente a Sunderland- y quedó a seis puntos de Arsenal.

Antes de este final frenético, Manchester City se ilusionaba con volver a tener a Rodri como titular. “Es un jugador excepcional que nos hace un mejor equipo. La incógnita es si podrá jugar cada tres días, tres días, tres días, cuando lleva más de un año y medio lesionado...”. La valoración de Guardiola sobre Rodri es tan alta como su duda con respecto a la resistencia física del mediocentro para soportar el extenuante calendario inglés tras una prolongada inactividad.

Manchester City comprobó los beneficios futbolísticos de contar con un Rodri apto en la victoria frente a Chelsea. Sobre todo en el primer tiempo, cuando el español fue el timón para desplegar una amplia superioridad. Coordinó la presión alta con su sentido para orientar el juego con el pase y el control del ritmo. El mejor intérprete dentro del campo de lo que pretende Guardiola.

El lamento de Guardiola por el triunfo que a Manchester City se le escapó en el final Dave Thompson - AP

El palo devolvió una estupenda definición cruzada de Haaland y el arquero Jörgensen, en una exigente contorsión hacia atrás, desvió otro remate del noruego que se había desviado en el taco de Chalobah. Estaba al caer el gol del City y fue en los pies de Tiijani Reijnders, tras uno de los tantos fallos defensivos de Chelsea; el neerlandés llevó la pelota con dos pisadas de derecha y definió con un furibundo zurdazo contra un poste. Golazo. Su quinto tanto en el torneo y tercero consecutivo en sus últimas tres titularidades; solo otro mediocampista en la actual Premier convirtió más: Bruno Guimarães (Newcastle), con siete.

El pobre rendimiento de Chelsea en esa primera etapa quedó reflejado en un dato: un solo remate al arco, la cifra más baja en el presente certamen, con el último antecedente de febrero de 2024, contra Crystal Palace. Pero Manchester City no sacó provecho de su mejor momento, se estiró como equipo en el segundo tiempo, dejó espacios entre las líneas y las lesiones de los dos zagueros lo dejaron más expuesto.

“Por supuesto que estoy preocupado. Son demasiadas bajas por lesión. ¿Vieron el banco de hoy? Tres jugadores de la Academia, y ahora tendremos más. Así que no tenemos jugadores. Esa es la verdad", fue el resignado balance de Guardiola, un técnico preocupado, mientras Enzo Fernández fue el responsable de que Rosenior se encuentre en los próximos días con un plantel anímicamente recargado por empatarle a un candidato al título un partido que tenía perdido.