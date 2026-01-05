Sergio “Checo” Pérez: el elogio a los fans argentinos, el respaldó a Colapinto y el dardo a su antiguo jefe en Red Bull

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez dio una entrevista en la que no se guardó nada: destacó el apoyo de la hinchada argentina a Franco Colapinto, cuestionó el acompañamiento del público mexicano a sus deportistas y dio detalles sobre su abrupta salida de Red Bull y su relación con Christian Horner, el exjefe del equipo austríaco.

Entrevistado en el podcast Cracks, Pérez rompió el silencio tras un año fuera de la máxima categoría de la automovilismo y en la previa de su debut con la escudería Cadillac en la temporada 2026. El mexicano se detuvo especialmente en el fenómeno que rodea a Colapinto y al acompañamiento del público argentino.

Sin escatimar en halagos, reconoció: “Estoy impresionado con la afición argentina, cómo apoyan a Franco”. A su vez, remarcó el nivel que demostró el pilarense de 22 años desde su estreno con Williams en 2024 y su actuación con Alpine en 2025. “Es un pilotazo”, dijo, sobre el argentino con quien se lo vio forjar una gran relación tanto afuera como adentro de la pista.

Checo Pérez sostuvo que Colapinto es un "pilotazo"

No obstante, Pérez identificó que ese apoyo incondicional de la hinchada albiceleste a sus deportistas se contrasta negativamente con la relación de los fanáticos mexicanos tienen con los atletas de su país. “Como país es algo que tenemos que mejorar mucho. Hay que apoyar a nuestros deportistas, en los buenos y en los malos momentos”, reconoció Pérez.

A lo largo de la entrevista de poco más de una hora, el mexicano de 35 años y con seis victorias en la F. 1 repasó su trayectoria y dio detalles de su paso por Red Bull. Según contó, el proyecto deportivo estaba claramente orientado hacia su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen.

“Ser compañero de Max es muy difícil”, afirmó Pérez y sentenció: “Pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”. Sin embargo, aclaró: “Yo sabía a lo que llegaba: este proyecto, Red Bull, está hecho para Max”.

Pérez contó que, antes de ingresar a Red Bull, Christian Horner le admitió que el equipo estaba diseñado "para Max"

Acerca de su llegada a Red Bull, “Checo” recordó cuál fue la primera charla con el exjefe de equipo de la escudería austríaca, Christian Horner. “Cuando me senté por primera vez con él me dijo: ‘Nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que hacerlo, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento’”, contó.

Según su mirada, ese condicionamiento estructural tuvo impacto directo en su rendimiento: “Cuando tienes un coche con el que estás pensando en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Y aparte tienes a todo tu equipo en contra públicamente. Era muy difícil”.

Christian Horner, jefe del equipo de Red Bull durante el paso de Pérez, le admitió que corrían con dos vehículos únicamente por apego a las reglas pero que el foco de la escudería estaba puesto en Verstappen

El piloto mexicano afirmó que el equipo tenía potencial para una etapa prolongada de dominio. “Teníamos el mejor equipo, teníamos un equipo como para poder dominar el deporte por los próximos diez años. Desafortunadamente todo se destruyó”, expresó.

También relató una conversación final con Horner en la que anticipó en parte lo que atravesaría Red Bull y cómo abordaba la escudería la nueva incorporación de pilotos. Contó que le preguntó qué pasaría cuando no funcione con Liam Lawson, y recibió como respuesta que probarían con Yuki Tsunoda y que, de no resultar, habría muchos otros pilotos dispuestos a ocupar ese lugar.

Pérez sostuvo que tras su salida de Red Bull tomó mayor relevancia el rendimiento que él había logrado

Sobre su desvinculación de la escudería, Pérez reconoció el impacto personal que le generó pero valoró la experiencia. “Obviamente me sentía triste, pero sabía que era lo mejor que me podía haber pasado”, dijo. Y añadió: “Estaba muy en paz conmigo mismo porque le di todo al equipo y Red Bull me dio todo a mí”.

En el balance de su año sin competir, el mexicano sorprendió con una lectura positiva. “Creo que este año en el que no corrí fue mi mejor año en la Fórmula, porque todo el mundo se dio cuenta del éxito que tuve y hoy tiene mucho más valor”, afirmó, haciendo referencia a su rendimiento en relación a los pilotos que lo suplantaron a lo largo del año.