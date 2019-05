El audio de la polémica: se desdijo Juan Tejera, el arrepentido del ascenso

Juan Tejera, jugador de Estudiantes de Río Cuarto Crédito: La Voz del Interior

Alejandro Casar González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 00:11

Un día después de que el programa "ADN", de la señal C5N, divulgara unos audios en los que el futbolista Juan Tejera, de Estudiantes de Río Cuarto, denunciaba presuntos "favores arbitrales" para que su equipo ascendiera a la B Nacional, el jugador uruguayo se mostró arrepentido y contó que se peleó con sus compañeros por lo que pasó. "Estoy muy arrepentido. Pero nada que ver con lo que se dice porque no es así. No lo siento así. Ahora me peleé con todos porque alguien filtró algo que no tenía que haber salido", dijo Tejera, en declaraciones a TyC Sports.

"Al presidente del club le di mi versión y le dije que eso fue editado, seguramente, porque son mil audios. Creo que el ascenso fue legítimo, y que fue todo de los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Hay mucha gente que quiere bien al club. Y yo creo que este es un club al que todo el mundo quiere venir porque la gente, los dirigentes, están haciendo las cosas bien", añadió Tejera. El futbolista, de 35 años, que pasó por Olimpo, Defensa y Justicia, Agropecuario, de Carlos Casares, y Racing, de Córdoba, tiene un año más de vínculo con el equipo riocuartense, pero su continuidad está en duda: "Siento que por respeto hacia los compañeros y hacia los dirigentes, hoy en día no me da la cara para ir. La verdad es que me siento muy mal".

A la hora de explicar las razones sobre por qué mandó los audios a "un grupo" (del que algún integrante pudo haberlo filtrado), Tejera recordó: "Me hago cargo porque dije esas cosas, pero es en un grupo que tengo y hablaba de un tercero. De cuando te dicen: 'Che, el partido está arreglado' o 'En el partido contra Ramallo nos cobraron un penal' y la verdad es que hablo de esa persona que me preguntó eso y se los comento a mis compañeros, al grupo ese". Además, Tejera añadió: "Viví el día a día, sufrimos el día a día de estar entrenándonos, estar comiéndonos muchos viajes y la verdad es que si se filtró esto no sé si es de mala leche o qué". En otro punto de sus declaraciones, Tejera hizo una autocrítica: "No correspondería de mi parte después de lograr algo tan importante, salir a hablar mal así. No fue mi intención".

Una vez difundido el audio original con las declaraciones de Tejera, el club Estudiantes de Río Cuarto emitió un comunicado a través de su página de Facebook: "Rechazamos tales afirmaciones por falsas, injuriantes y descalificatorias. (...) En defensa de la honorabilidad de nuestra institución, están a la vista todos y cada uno de los días de trabajo, los testigos de los mismos y de sus logros que son los mismos socios. Pero quizá nuestro mayor alegato sea el hecho de que nuestro propio club es quien promueve la filmación completa y la difusión de todos los partidos, en especial de aquellos que se juegan de visitante. Muchas veces siendo el único registro fílmico existente el promovido por la propia institución".

José Torriani, presidente de Defensores de Villa Ramallo (uno de los equipos que se sintió perjudicado por los fallos arbitrales cuando enfrentó a Estudiantes, dijo en la 94.7: "Hace tiempo que venimos manifestando lo que pasa en el Federal A. El audio de Tejera es chocante. Queremos que alguien actúe de oficio y que la AFA haga algo". El Federal A tuvo esta temporada otro escándalo: el descenso de Deportivo Roca, condenado por un "supuesto arreglo" de un partido con Independiente de Neuquén.

Hasta ahora, ni la AFA ni el propio Consejo Federal comunicaron la apertura de un expediente de oficio por los audios de Tejera, aunque si decidieran hacerlo en los próximos días podrían citar a declarar al futbolista uruguayo. "Esto se tiene que solucionar, yo no tengo más que palabras de agradecimiento al club que me abrió las puertas", insistió el arrepentido Tejera.