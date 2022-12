El brasileño Tite fue asaltado en Río, le recriminaron por la derrota en Qatar 2022 y suena un sucesor que habla portugués: “The Special One”

escuchar

Tite, ex entrenador del seleccionado brasileño, fue asaltado la semana pasada en la zona de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. El DT, de 61 años, había salido a caminar a las 6 de la mañana por ese barrio de la Ciudad Maravillosa junto a su esposa cuando fue abordado por un ladrón en bicicleta. El delincuente le quitó una cadena de oro pero, al reconocerlo, también le habría reclamado por la actuación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 , ganado por la Argentina. “Hasta el momento no tenemos novedades al respecto”, informó la Policía Militar al diario deportivo Lance! sobre la investigación abierta para dar con el responsable del hecho. El entrenador, recluido con su familia desde el regreso del plantel brasileño de la Copa del Mundo, no se refirió al hecho en sus redes sociales.

El portal brasileño GloboEsporte informó que, de acuerdo con la asesoría de prensa del entrenador, “una persona que pasaba por ese lugar de Barra de Tijuca intentó ayudar a Tite e interceptar al ladrón, pero no lo consiguió”. De acuerdo con ese medio, el entrenador tenía el hábito de caminar por la zona de Barra desde que asumió como DT de Brasil, en 2016. Desde el entorno del entrenador negaron el “tirón de orejas” del ladrón por la mala actuación de Brasil en el último Mundial. Sin club desde el final de su contrato en el Mundial, Tite tendría hasta cinco propuestas sobre la mesa para trabajar a partir de enero del año próximo.

Tite había asumido al frente del Scratch en junio de 2016 en lugar de Dunga. Tuvo una efectividad superior al 80%, pero perdió la final de la Copa América 2021 disputada en el estadio Maracaná y no pudo sortear los cuartos de final de Qatar 2022, instancia en la que perdió por penales contra Croacia. En total, fueron 60 victorias, 15 empates y tan sólo 6 derrotas, con tres de ellas en torneos oficiales: ante Bélgica (2-1 en los cuartos de final del Mundial de Rusia, en 2018), Argentina (1-0 en la final de la Copa América 2021) y Camerún (1-0, por la etapa de grupos de Qatar 2022).

¿Un sucesor extranjero?

En cuanto Brasil quedó eliminado de Qatar 2022 comenzaron los rumores sobre el sucesor de Tite. Lo primero que llamó la atención fue la posibilidad de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) eligiera para el cargo a un entrenador extranjero. En algún momento se mencionó incluso la posibilidad de que Pep Guardiola se hiciera cargo del seleccionado pentacampeón del mundo. Otro nombre en la lista de candidatos, según la prensa brasileña, es Carlo Ancelotti, actual entrenador de Real Madrid, vigente campeón de la Champions League.

José Mourinho, entrenador de la Roma, y candidato a dirigir los seleccionados de Brasil y Portugal Gregorio Borgia - AP

Sin embargo, el diario La Repubblica, de Italia, aporta otro nombre de altísimo perfil para suceder a Tite en Brasil: José Mourinho. The Special One había sido tentado en los últimos días para dirigir al seleccionado de su país, Portugal, en reemplazo de Fernando Santos, quien tampoco continuó tras el fracaso en Qatar 2022. Mourinho firmó en 2021 un contrato de tres años con Roma, de Italia, pero se reuniría en los próximos días en esa ciudad con un enviado de la CBF para comenzar las negociaciones cara a cara. El diario italiano apunta que, en su cruzada para contratar a un DT extranjero, los dirigentes brasileños han hablado con el portugués Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo y del propio Mourinho, entre otros peso pesados del fútbol europeo.

Según La Repubblica, “Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, decidió hacerse cargo en persona del asunto. Y fue él quien le dio un poder a Mendes para construir relaciones y probar la disponibilidad de los mejores entrenadores del mundo. Guardiola rechazó de plano los avances. Ancelotti parece dispuesto a quedarse en Madrid de acuerdo a sus declaraciones públicas, por lo que el nombre a la cabeza de las preferencias ha pasado a ser el de Mourinho. En Río de Janeiro quieren una respuesta para fines de enero, y la idea sería darle al Scratch el primer entrenador extranjero de su historia. Mourinho aportaría una ventaja comparativa: habla el idioma portugués”.

Jorge Mendes, agente portugués de Cristiano Ronaldo, sería el intermediario contratado por la CBF brasileña para encontrarle un DT extranjero al seleccionado de ese país

El periódico italiano alega que los rumores sobre el futuro de Mourinho coinciden con ciertos cortocircuitos entre el portugués y los directivos de la Roma, su club. “Mourinho no está satisfecho con las ambiciones del equipo y del club. Desde la actitud de algunos jugadores, incluso dirigentes, hasta las posibilidades económicas y las respuestas del club a sus demandas en el mercado de transferencias. Le gustarían jugadores con los que elevar el nivel del plantel en algunos roles claves. Pero le dijeron que el dinero no abunda y que y hay límites presupuestarios que cumplir. En definitiva, la luna de miel ha terminado y nadie puede asegurar que Mourinho y Roma lleguen felices al final del contrato en 2024″.

