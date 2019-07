A los 39 años, el Cata Díaz vuelve del retiro: jugará en Nueva Chicago

A los 39 años, el Cata Díaz desembarca en Mataderos: jugará en Nueva Chicago Crédito: @NuevaChicago

1 de julio de 2019 • 19:30

El último 10 de febrero, Daniel Alberto Díaz anunció su retiro del fútbol. Argumentó "motivos personales" para despedirse del CF Fuenlabrada de la tercera división, club en el que había disputado dos temporadas tras su segunda etapa en el Getafe. Así le había puesto punto final a una carrera que lo llevó a vestir las camisetas de Rosario Central, Cruz Azul, Colón, Boca, Getafe, Atlético de Madrid y Fuenlabrada durante más de 700 partidos.

Pero el Cata añadirá una más a su colección: cuatro meses después de haber colgado los botines, se los volverá a calzar para jugar en Nueva Chicago. Díaz, quien celebrará sus 40 años el próximo 13 de julio, firmó su vínculo con el club de Mataderos este lunes y disputará el próximo certamen de la B Nacional.

El experimentado defensor conquistó ocho títulos con Boca: tres torneos locales, una Copa Argentina, dos Recopa Sudamericana, una Copa Sudamericana y una Copa Libertadores. Con la selección fue subcampeón de la Copa América 2007 y también celebró éxitos en Atlético Madrid, con el que ganó la Supercopa de Europa y la Copa del Rey.

El combinado de Gastón Esmerado suma a un hombre de jerarquía para su próxima campaña, en la que intentará conquistar el ascenso a la Superliga: "Estoy contento, feliz de haber hoy firmado con Chicago y mañana ya empezaré a entrenarme, a prepararme, a estar bien y poder disfrutar del fútbol", analizó Díaz en ESPN.

Fue justamente la intervención de Esmerado el factor que inclinó la balanza a favor del regreso del Cata: "Lo que más me gustó es que yo hablé y a los dos minutos me llamó el técnico, eso para mí es importante, porque ahí me demostró las ganas de contar conmigo. Si bien he hablado con otros equipos, por ahí no he tenido el mismo contacto o la misma predisposición, me gustó eso, que el club y el técnico se hayan interesado en mí".