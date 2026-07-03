El Cholo Simeone llegó a Miami para alentar a su hijo Giuliano y compartió tiernas postales familiares

En la antesala del trascendental duelo de los 16avos de final del Mundial 2026 entre la selección argentina y Cabo Verde, el clima de concentración albiceleste en Miami vivió un momento de distensión con la visita de Diego “Cholo” Simeone. El director técnico del Atlético de Madrid, quien se encuentra de vacaciones, se trasladó a tierras estadounidenses para brindar su apoyo cercano a su hijo Giuliano, quien integra el plantel argentino que busca seguir en la cita máxima del fútbol global.

Casi toda la familia completa fue a apoyar a Giuliano Simeone antes del partido contra Cabo Verde Instagram (@nataliasimeone)

El reencuentro familiar, que se desarrolló bajo la dinámica del denominado “Family Day” que la selección suele implementar para fortalecer los vínculos afectivos de los jugadores antes de los compromisos decisivos, quedó registrado en diversas plataformas digitales. Acompañado por su esposa, Carla Pereyra, y sus hijas pequeñas, Francesca y Valentina, el entrenador del conjunto colchonero se mostró cercano y distendido.

Las imágenes del encuentro circularon rápidamente en redes sociales, donde se pudo observar a Giuliano con abrazos y complicidad junto a sus hermanas y su hermano Gianluca, quien también asistió al predio. Irene Ariza, novia del delantero, también estuvo presente, lo que suma un gesto de afecto en una instancia clave para el futbolista de 23 años.

El Cholo junto a cuatro de sus cinco hijos, por la ausencia de Giovanni Captura Instagram (@carla.pereyra15)

El encuentro familiar, que también contó con la presencia de su hermana Natalia, sirvió como un alivio necesario para Giuliano Simeone antes de retomar la preparación táctica con el equipo. Mientras tanto, el Cholo continúa su estadía en el país norteamericano y sigue de cerca el sueño mundialista de su hijo, además de compartir la experiencia con sus seres queridos en un evento que, más allá de la presión competitiva, mantiene la unión familiar como pilar fundamental para el bienestar de los deportistas.

El futuro del Cholo Simeone en el fútbol

Más allá de la faceta personal, la presencia de Simeone en Miami fue aprovechada por la prensa para consultar su visión sobre el rendimiento del seleccionado nacional y, en particular, sobre el momento que atraviesa Julián Álvarez. El atacante, protagonista de una intensa novela en el mercado de pases europeo, recibió un respaldo directo de su entrenador en el Atlético. “Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Su futuro es, sobre todo, el partido de mañana y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso y no pensar en todas estas cosas”, aseguró el Cholo ante los micrófonos de ESPN.

Simeone destacó la resiliencia del ex River, donde resaltó que trabajó de manera ejemplar pese a las especulaciones externas. “Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético. Creo que en el segundo partido ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos; Argentina lo va a necesitar”, analizó el técnico. En la misma línea, recordó que tuvo la posibilidad de dialogar brevemente con el delantero durante su estadía en Estados Unidos para constatar su estado físico tras algunas dudas sobre su condición en el tobillo y recibió respuestas positivas sobre su recuperación total.

"EL MEJOR FUTBOLISTA QUE TENEMOS EN EL ATLÉTICO DE MADRID, ENTRE LOS MEJORES 5 DEL MUNDO ESTÁ SIN DUDAS. SI SE QUEDA TENEMOS PENSADO GENERAR EL JUEGO ALREDEDOR DE ÉL"



🚨 ATENCIÓN: ¡El Cholo Simeone habló sobre el futuro de Julián Álvarez, destacó que se comportó bien como… pic.twitter.com/aB76pUqNoP — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

En cuanto a la selección argentina, el estratega no escatimó elogios para Lionel Scaloni, a quien definió como un “genio” por la capacidad de gestión que demostró al frente del grupo. Consultada su opinión sobre la posibilidad de dirigir al equipo nacional en el futuro, Simeone fue cauteloso pero contundente al manifestar su deseo: “Siempre está ese pensamiento y esa sensación, sobre todo cuando uno viene a estos Mundiales. Ojalá que, si en algún momento sucede, nos encuentre tanto a la selección como a mí en el lugar indicado”.