Martín Liberman defendió a Lionel Messi tras los silbidos en el PSG: “Son un club mediano”

Lionel Messi despierta mayormente amores entre los futboleros. Su excelso juego es motivo de admiración de los hinchas alrededor del mundo. Sin embargo, hay veces que la pasión puede cegar la visión de hasta los más avezados en el deporte de la redonda. La eliminación del PSG en Champions League a manos del Real Madrid caló hondo entre los simpatizantes del conjunto parisino. Sindicado como uno de sus principales responsables por la afición, este domingo, en su regreso al estadio Parque de los Príncipes, cada vez que “La Pulga” tocó el balón fue silbado. La misma suerte corrió Neymar. Ante esto, Martín Liberman, periodista argentino que no duda en criticar al futbolista de 34 años cuando no juega bien, salió en esta ocasión en su defensa.

En su cuenta de Twitter, Liberman escribió el fin de semana: “Llego de fútbol con mi hijo y leo lo que pasó en Paris. Es lógico que la gente esté enojada ante semejante fracaso. Tienen el plantel más rico del mundo y el más costoso también. Pero tienen que saber los del PSG, que Messi sólo es mucho más grande que ellos. Esa es una verdad”.

Luego, prosiguió: “Messi hizo más grande al Barcelona y no pudo con el PSG porque está cerca de los 35 años. Pero la historia del PSG es de frustraciones. Nunca ganaron en Europa, aunque estuvieron cerca. Messi no tuvo la culpa, aunque creyeron que con él sería más fácil. No en este tiempo”. A su vez, el periodista concedió que “si lo hubiesen tenido (a Messi) a los 28, los ayudaba a salir campeones”.

Por otra parte, remarcó que el silbido no es irrespetuoso: “Entiendo que estén enojados los hinchas. Las cosas deben contextualizarse… ¿cómo no van a poder estar enojados? ¿Silbar? ¡Claro que pueden! Ese es el límite: el silbido. Nadie se enoja cuando lo aplauden. PSG es mediano. Tienen exigencias de club grande porque se acostumbraron a ganar en una liga pobre sin competencia”.

Los silbidos de los hinchas de PSG a Messi

Un día después, Liberman volvió a la carga y reforzó su concepto en relación al medio de expresión que eligieron los hinchas parisinos para manifestar su descontento: “El silbido es tan valido como el aplauso. ¿Cómo no se va a poder silbar? ¿Estamos locos? Más allá de que Messi sea más grande que el PSG, los hinchas tienen derecho a estar enojados. Estaban ilusionados”. Al mismo tiempo, dijo que tanto los “aplausos” como los “silbidos” son las demostraciones “válidas” en un estadio”. “Ese es el límite. No vale el insulto, la agresión, las banderas… solo aplaudir y silbar”.

Por último, explicó que para dimensionar la frustración de los hinchas del equipo de Mauricio Pochettino, habría que ponerse en su piel: “Para entenderlo, habría que ser hincha del PSG y entender su ilusión. Igualmente, no tienen idea quiénes son. ¡Un equipo chico con muchos recursos que se cree grande! NEW RICH”.