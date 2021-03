El comentario del “Gringo” Cingolani que generó repudio en las redes: “Te gustó Maggi”

El panelista de Abran Cancha, Rodolfo “Gringo” Cingolani, se convirtió este domingo en tendencia en Twitter luego de que se viralizara un fragmento de la última edición del programa, donde le dice a su compañera Florencia Vezza que le gusta un jugador de Racing Club por su aspecto físico. El comentario generó un alto repudio en las redes sociales por parte de sus colegas.

“Lauta, ¿cuánto falta para que (Ezequiel) Maggi sea titular?”, le preguntó Vezza al cronista de TyC Sports que cubre la actualidad de “La Academia”, Lautaro Salucho, en relación a la joven promesa del equipo de Juan Antonio Pizzi. Antes de que el periodista pudiera contestar, Cingolani intervino para consultarle de manera sugerente a Vezza si le “gustaba” Maggi. “¿Ustedes lo ven a Racing? A cualquiera que mire Racing le tiene que gustar Maggi”, respondió la locutora, destacando las aptitudes técnicas del delantero.

Otro periodista del panel, Guido Glait, también se mostró sorprendido por el comentario de su compañera, a quien le preguntó “qué pasaba” con Maggi y si tenía “onda” con el jugador. Inmediatamente, el “Gringo” se prendió a la hipótesis de su compañero y también consideró que Vezza tenía “onda” con el futbolista de 21 años, y soltó: “Es rubio, fachero. Te gustó Maggi”.

Sin perder la compostura y con una sonrisa en su rostro, Florencia les respondió a los periodistas varones si acaso no podía ponderar al atacante por su manera de jugar, al margen de su aspecto físico. Sus compañeros no respondieron y luego Salucho contestó que no es titular en el equipo porque el cuerpo técnico decide llevarlo “de a poco”.

Un rato antes, Vezza se había referido al progreso en Racing desde su catastrófica derrota por 5 a 0 ante River Plate por la Supercopa Argentina, y en ese contexto, destacó a dos futbolistas juveniles: Ezequiel Maggi, que “aunque no sea titular es una de las revelaciones”, y Kevin Gutiérrez. Además, recordó que Maggi tiene hasta el momento “un montón de asistencias y de goles”.

El momento del programa fue recortado por el usuario Ignacio Sbaraglia e inmediatamente se volvió viral. Por caso, la periodista deportiva Antonella Valderrey consideró que sus colegas, “además de atrasar mil años, son unos irrespetuosos”. Sintiéndose aludido, Glait respondió en la publicación de Valderrey y le sugirió a ella y Sbaraglia que practiquen el “dignísimo” arte de chequear, y estimó que el video estaba tomado “fuera de contexto”. La cronista de TNT Sports contestó que “no hay nada que chequear” porque el video es “bastante elocuente”.

Capacitación de género en los medios URGENTE. No puede ser que haya periodistas en medios masivos de comunicación como Cingolani, Glait, entre otros. No sólo le faltan el respeto a sus compañeras (QUE ES GRAVÍSIMO!), sino que no hay que perder de vista que son líderes de opinión! — Lucía Alexander 🦋 (@luciaalexander_) March 28, 2021

Pero claro, una mujer solo opina de fútbol cuando le parece atractivo un jugador. Otra posibilidad no hay 🤦🏻‍♀️pic.twitter.com/lv6W4GWyta — Sol Rodriguez Garnica 💚 (@SolRGarnica) March 28, 2021

Además de atrasar mil años, son unos irrespetuosos. https://t.co/sKrs0bnMCf — Anto Valderrey (@AntoValderrey) March 28, 2021

Les sugiero a vos y a @isbaraglia practicar el dignísimo arte de chequear lo que ponen y no analizar “un ratito”. El video está fuera de contexto, viene de un tema anterior del que Flor participaba con una sonrisa.

Me consta que @flor_vezza y @juliargen se sienten muy respetadas. — Guido Glait (@gglait) March 28, 2021

Disculpame, pero no hay nada que chequear, Guido. Es bastante elocuente. Abrazo. — Anto Valderrey (@AntoValderrey) March 28, 2021

