El consejo de Guillermo Coppola a Diego Maradona antes de su debut en Gimnasia

Cóppola y Maradona, en un reencuentro que tuvieron en Rusia durante la Copa del Mundo

La llegada de Diego Maradona a la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata provocó una verdadera revolución en la ciudad y entre todos los fanáticos del 10 y del fútbol en general. Ante esta situación, su exmánager y amigo Guillermo Coppola, se sumó a la ola de entusiasmo y le dio un consejo al flamante DT: "Que no se vuelva loco y disfrute esto que lo apasiona".

En diálogo con el programa radial Rompiendo Moldes, de la AM 530, Coppola respondió a la pregunta sobre qué le diría a su exrepresentado si lo tuviera enfrente en este momento previo a su debut en el banco de suplentes. "Le diría que siga disfrutando de esto que tanto lo apasiona, que no se vuelva loco y que lo disfrute porque la mejor medicina que puede tener Diego en su vida es la pelota, es el césped y la gente. Así que, disfrute a lo grande, Dieguito, vos podés".

A pesar de que Coppola y Maradona tuvieron una ruptura en su relación, tanto de manager y representado como de amigos, y de que el 10 acusó al representante de "robarle la plata a las hijas", el empresario solo tuvo palabras de elogio para el nuevo DT tripero: "Diego es la pelota. Entonces, ¿sin pelota podés jugar al fútbol? No. El hecho que vuelva generó esas colas para asociarse, que no den más números, no deben tener más carnets... Eso genera Diego".

"Diego es el argentino más conocido de la historia del país, y ha habido grandes como (René) Favaloro, premios Nobel, pero él fue el más conocido. No quiero decir que él sea superior a un premio Nobel pero en conocimiento sí lo es. Porque la gente lo decidió así y la muestra está en lo que está pasando en La Plata hace 72 horas", agregó el empresario.

Finalmente, Coppola se refirió al club al que llega Maradona, que se encuentra hoy en zona de descenso directo: "Los hinchas tienen la ilusión de tener a esa figura tan grande. Esperemos que esto lo llene de alegría a Diego y que toda esta gente lo pueda ver en la cancha en paz y con la esperanza de que El Lobo pueda salir de la posición en la que está".