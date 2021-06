Logan Paul mostró cómo le quedó la cara después de la pelea con Floyd Mayweather

Luego de haber enfrentado a Floyd Mayweather, el youtuber Logan Paul, mostró cómo le quedó la cara a pocos días del show. El pasado fin de semana, el mejor púgil libra por libra de los últimos 20 años y el influencer se vieron frente a frente en el ring del Hard Rock Stadium de Miami, donde no solo primó la lógica deportiva, sino que además se vio un espectáculo propio del público norteamericano.

A pocas horas de aquella excéntrica pelea que dejó más de 200 millones de dólares en ganancias solo por la venta de Pay Per View, el youtuber subió en su cuenta de Instagram las fotografías donde se pueden ver los moretones y cortes de su rostro después de la pelea con Mayweather.

“La mañana después de la pelea”, escribió Logan en la imagen que subió en las stories de su cuenta donde lo siguen más de 20 millones de personas. Durante y después de la pelea, Money, como se lo conoce al famoso pugilista, fue duramente criticado por varias figuras del boxeo, entre ellas Mike Tyson, por medirse contra un rival que no es de su peso, que tampoco se dedica al boxeo, pero principalmente por no haberlo noqueado en los primeros rounds.

"Nada mal", escribió en una secuencia de imágenes en su cuenta de Instagram Instagram @PaulLogan

“No está nada mal para pelear contra los mejores”, agregó el influencer en la misma red social con una foto donde se ven los pequeños hematomas alrededor de los ojos, en los pómulos y uno en la parte superior del pecho. Las extrañas reglas establecidas antes de firmarse el acuerdo de la pelea que revolucionó las redes sociales y la televisión estadounidense indicaban que no podía haber un ganador oficial por tarjeta, pero que sí podía haber un nocaut técnico, determinado por el árbitro.

Durante la transmisión circularon imágenes de los fanáticos de Money que mostraban una situación bizarra donde él parece sostener a Logan en lugar de dejarlo caer a la lona, tras propinarle un uppercut y lanzarlo a las cuerdas. “Hay una parte de la pelea en la que Floyd me golpeó y me apoyé un poco sobre él y parece que me quedé un poco flojo. ¡Cállense la maldita boca! Dejen de intentar desacreditar lo que sucedió anoche”, apuntó en respuesta a las críticas recibidas por el extraño momento que se vio en la televisión mundial.

