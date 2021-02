El contundente reclamo de Oscar Ruggeri por Santiago Silva: "Tiene que jugar ya"

Oscar Ruggeri pidió por la vuelta de Santiago Silva Crédito: Captura TV

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, pidió que le levanten la sanción al delantero uruguayo Santiago Silva, que fue multado por la AFA con 24 meses de inhabilitación por presentar niveles de testosterona más altos de lo permitido.

Según explicó luego el propio Silva, el jugador había presentado en su momento "todos los análisis y certificados que comprobaban" porque iba a iniciar un tratamiento para ser padre de su segundo hijo, y por el cual no iba a sacar ventaja deportiva.

La semana pasada, el atacante charrúa se emocionó dando su testimonio en el programa ESPN F90: "Mi señora fue la más golpeada. Estamos hablando de tener familia, de tener un hijo, ¿no? Estamos peleándola", señaló entre lágrimas el deportista oriental.

Este martes, Ruggeri se refirió al tema en una nueva edición del programa que conduce Sebastián Vignolo: "¿Por qué no lo dejan jugar? ¿Quién es el que dice que no? (...) Una locura. Tiene que jugar ya, mañana. Tiene que volver a jugar. Por favor, ¿a quién hay que hablar?", se preguntó el "Cabezón".

Cuando su compañero Marcelo "Cholo" Sottile le contestó que Silva intuía que haber llevado el caso a la justicia ordinaria había generado "rispidez" con la AFA, Ruggeri contestó: "O sea que no te dejan jugar, vos vas a buscar soluciones y no podés. Como hacía (Julio) Grondona que te decía: el que va a la justicia, está al horno acá", recordó.

Luego, el exdefensor se dirigió directamente al presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Tenés que entender. ¿Cómo puede ser que un jugador de esta categoría, aparte con el comportamiento que tuvo siempre Silva? La causa que dijo, por favor. Ya mañana, basta viejo. Increíble estas cosas".

"No lo puede creer, ¿cómo puede ser que no se reúna alguien, que vaya y le diga: che pero escuchá, mirá que estuvo haciendo un tratamiento para poder tener familia. Dale, viejo. Y no lo conozco", aclaró el exfutbolista.

Acto seguido, Ruggeri se dirigió a "los capitanes" del fútbol argentino para que se reúnan y reclamen por la vuelta del "Tanque": "Los futbolistas de hoy, los capitanes que están, tendrían que juntarse y decir: queremos que juegue Silva, sino no jugamos el fin de semana (...). Nos tenemos que defender, y a este pibe lo tienen que defender los jugadores. No tienen que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque encima está por dejar de jugar. Quiere terminar de jugar en la cancha. Me pasó a mí. Querés terminar y vos decir: me voy", evocó.

"Los jugadores tendrían que ponerse, viejo. Vamos, chicos, tenemos capitanes grosos nosotros acá en el fútbol. Júntense, ¿cómo lo dejan pasar? Les va a pasar a este, al otro. No tienen que pasar estas cosas. Nos tenemos que juntar más", solicitó Ruggeri.

Por otra parte, el "Cabezón" aprovechó para criticar a Futbolistas Argentinos Agremiados por su inacción ante éste y otros conflictos: "Nosotros no tenemos gremio. No existe agremiados. No existió nada. Si estaban bajo la custodia de (Julio Grondona. Hacían lo que querían. Aporté 20 años para el fútbol. No te pelean nada. ¿A vos te parece que Silva tenga que venir acá y explicarte a vos? Yo hice un tratamiento, me pasó esto y por eso dio positivo, ¿te parece? Cuando el gremio tendría que decir: se para el fútbol, señores. Silva juega mañana, el fin de semana. Supuestamente, el gremio que nos representa".

Finalmente, Ruggeri admitió que los futbolistas, a veces, son "re contra egoístas": "Tenemos esa falencia, esos errores con el poder que tenemos. Mirá que tenemos poder. El futbolista tiene poder. Se te plantan todos los capitanes abrazados y te dicen: Silva, el fin de semana juega. Hasta que no juegue, vamos a estar con él. Si vos me decís: le dio positivo de cocaína lo ayudas de otra manera. Con esto, el fútbol tiene que parar", reiteró.

A su vez, reveló que no lo conoce al "Tanque", pero que la situación le parece "increíble": "Me pareció muy bueno lo que hicieron ustedes de traerlo acá, porque sino, yo no sabía lo que había pasado", concluyó el exdeportista.