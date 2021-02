El cruce entre Alejandro Fantino y Diego Latorre por la interna de Boca

El conductor y el panelista discutieron por la veracidad de una información acerca del Xeneixe. Crédito: Captura

La interna de Boca Juniors por el conflicto entre los jugadores y el Consejo de Fútbol continúa en las tablas de las conversaciones deportivas. Y el debate sobre qué futbolistas están involucrados en los reclamos generó algunas diferencias en el programa ESPN FC, conducido por Alejandro Fantino.

Es que el periodista y conductor del ciclo compartió la información que tenía acerca de la supuesta reunión entre los jugadores, donde plantearon "tocan a uno y nos tocan a todos". En esta línea, sostuvo que fue la totalidad del conjunto xeneixe la que se plantó ante la dirigencia.

"Tocan a uno y nos tocan a todos no quiere decir que hay cuatro o cinco que no están de acuerdo", comentó Oscar Ruggeri al respecto. Sin embargo, el proveedor del dato insistió en que el planteo era "unánime". "Me lo recontra confirman. Juro que en la mayoría de las cosas ustedes tienen mucha más información que yo. En esta, síganme", continuó.

Fantino siguió brindando data acerca de la reunión de los deportistas al añadir: "Es más, se juntaron con la psicóloga, todos". Además, contó otra razón por la que el plantel está supuestamente enfurecido. "Les voy a contar tal cual me lo cuentan mis fuentes", inició. Aquí, relató que los jugadores solían comer en un zoom, en Ezeiza, que ahora fue ocupado por el Consejo, donde los directivos tienen un chef, y ellos fueron trasladados a la sala de juveniles, sin siquiera un baño en el mismo piso.

"Estamos descartando el chisme de la información, ¿no? Porque se mezcla a veces todo", lo interrumpió Diego Latorre, quien no se sentía cómodo hablando de tal interna en el Xeneize. "No sé qué es verdad y qué no", continuó.

Pero el conductor resaltó que el conflicto se lo habían contado dos jugadores. "Yo tiro una información de lo del restaurant que tiene que ver, me parece, con el clima de Boca y Diego propone, y lo respeto por supuesto, analizar si esto es chisme o información", se quejó Fantino.

"¿Sabés la cantidad de veces que dijeron cosas de mí que no fueron ciertas, que no son ciertas?", le contestó Gambeta, a lo que el periodista contestó: "¿Vos descreés de mis fuentes?".

Latorre le aclaró que confía en él pero insistió: "¿Será cierto? ¿Está discriminada la información del chismerío? Pero no te lo digo a vos en particular. Porque escuché 24 horas sobre algunos temas y después es difícil de constatarlo con la realidad".

"No entiendo tu duda. ¿Será cierto qué? ¿Desconfiás de mis fuentes, de mi información?", volvió el conductor, quien le preguntó si considera que dos jugadores diferentes le pueden haber mentido, y Latorre opinó que los futbolistas, a veces, "para ganar consenso con la prensa, le vende información que es falsa".

Entonces, Fantino insistió en que tal averiguación sirve para reconstruir la interna entre el Consejo y los jugadores. Pero Gambeta siguió con que "algunas informaciones a veces no tienen sustento" y que descree de algunas fuentes. "¿Vos querés que yo te cuente mi fuente cuando termine el programa?", señaló el autor del dato y concluyó: "Diego, pero, si no traemos la información, no podemos hacer periodismo".