Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación: “Día 1 superado”

En los últimos días, Alejandro Fantino se sometió a una cirugía programada, ya que arrastraba desde hacía varios años una molestia crónica en el tendón de Aquiles. Una vez terminada la intervención, el periodista quiso acercar tranquilidad a sus seguidores y compartió cómo lleva su recuperación.

Alejandro Fantino compartió una imagen de su postoperatorio (Foto: Instagram/@fantinofantino)

“Listo. En unas horas a casa”, escribió este miércoles en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se lo vio recostado en una camilla, sonriente y tranquilo tras el procedimiento. Asimismo, agradeció al equipo médico del sanatorio y mencionó uno de los motivos por los que desea volver al ruedo cuanto antes. "Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”, comentó esperanzado.

Alejandro Fantino junto a su hijo Beltrán (Foto: Instagram/@fantinofantino)

Sin embargo, la próxima imagen fue la que se llevó toda la atención: Beltrán, su hijo de un año y seis meses, estaba vestido con su disfraz de Batman haciéndole compañía.

“Día 1, superado”, expresó horas más tarde Coni Mosqueira, su esposa y madre del pequeño, sobre la foto que subió en sus stories, la misma que el conductor replicó. Justo en el momento que la modelo de 32 años capturó, se lo vio al bebé sentado en su sillita de comedor tocar la máscara del reconocido superhéroe que su padre lucía.

Alejandro Fantino después de su intervención quirúrgica (Foto: Instagram/@fantinofantino)

Cuando el sol se alejó, Beltrán volvió a acercarse a su papá, quien reposaba en el sillón. Además de su compañía, el menor quiso leer un cuento junto a él. “Batman leyéndole un cuento y cuidando a papá”, agregó.

En medio de la intervención, el conductor de Multiverso Fantino (Neura) y Coni cumplieron un nuevo aniversario de casados, fecha por la que la joven de 30 años realizó una romántica publicación en su perfil de Instagram. “3 años de casados - 8 de novios. Hoy con este regalo hermoso que nos dio la vida, formando una familia. Son lo que siempre soñé”, expresó. Sus palabras estuvieron acompañadas por fotografías que retratan distintos momentos en pareja y como familia.

Coni Mosqueira y un posteo en un nuevo aniversario de casados (Foto: Captura Instagram/@coni_mosqueira)

A lo que él contestó: “Amorcito de mi vida, yo simplemente agradezco al universo, a Dios, haberte encontrado en la vida. Todo cobró otro sentido, simplemente puedo contar que encontré la felicidad. Te amo con todo mi corazón y gracias por elegirme tu compañero de viaje”.

Cabe recordar que la historia de amor entre el periodista y la modelo comenzó en diciembre de 2017 en el boliche Tequila. “Me acerqué con una excusa, no me acuerdo cuál, y le pedí el teléfono. No sabía si escribirle y al final la invité a cenar por Instagram. Como los dos somos del interior, cada uno viajó a sus pagos para pasar las fiestas, y después yo fui a verla a Punta del Este y no nos separamos más”, expresó Fantino en una entrevista para LA NACION.

La pareja oficializó su relación en el verano de 2018 durante unas vacaciones en Punta del Este, y más tarde, durante la cuarentena, iniciaron la convivencia. El compromiso se concretó en Santorini, Grecia. Finalmente, se casaron en octubre de 2022 (por civil) y celebraron la boda religiosa en noviembre de 2022.

Alejandro Fantino le propuso casamiento a Coni Mosqueira en Grecia

En abril de 2024, se convirtieron en padres con el nacimiento de su hijo, Beltrán (el segundo de Fantino, quien ya es padre de Nahuel, fruto de una relación anterior).