¿Qué le pasó a Alejandro Fantino que debieron operarlo?

Alejandro Fantino se sometió a una cirugía programada esta semana en un sanatorio, con el fin de mejorar una dolencia que lo afectaba desde hace años. El propio conductor compartió la noticia y detalles sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

¿Por qué lo operaron a Fantino?

El conductor argentino fue operado para reconstruir su tendón de Aquiles izquierdo, una lesión que lo aquejaba desde hace años. El periodista de 53 años explicó que esta intervención busca resolver sus molestias físicas y permitirle recuperar la movilidad para volver a disfrutar del deporte. La operación se realizó esta semana en un sanatorio, según informó en su cuenta de Instagram.

La imagen que compartió Alejandro Fantino tras la cirugía (Instagram: @fantinofantino) instagram.com/stories/fantinofantino

Tras la cirugía, el periodista compartió una foto desde la camilla del sanatorio, donde se mostró con una actitud positiva. Además, a la postal la acompañó de un mensaje en el que indicó que en pocas horas regresaría a su casa. El periodista agradeció al equipo médico por la atención recibida y se mostró optimista respecto a su recuperación. “Listo. En unas horas a casa”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se lo ve recostado en una camilla, sonriente y tranquilo tras el procedimiento.

La recuperación demandará un tiempo prolongado, según anticipó el propio Fantino. Si bien no especificó un plazo exacto, se mostró ansioso por volver a jugar al tenis y disfrutar nuevamente del deporte. La rehabilitación incluirá sesiones de kinesiología y ejercicios específicos para fortalecer el tendón de Aquiles izquierdo. “Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar al tenis y disfrutar del placer del deporte”, expresó el conductor.

Fantino publicó una imagen luego de su cirugía (Instagram: @fantinofantino) instagram.com/stories/fantinofantino

La lesión en el tendón de Aquiles izquierdo afectó la calidad de vida del periodista durante años, ya que le impidió disfrutar plenamente del deporte y le generó molestias físicas constantes. La decisión de someterse a la cirugía responde a la necesidad de recuperar la movilidad y volver a realizar actividades que le brindan placer.

Durante su internación, recibió el apoyo de su familia. Compartió una foto de su hijo Beltrán, fruto de su relación con Coni Mosquera, vestido de superhéroe, a quien describió como su “Batman” personal. La pareja intercambió mensajes de amor y agradecimiento en las redes sociales. “Me cuida Batman”, escribió junto a la foto de su hijo.

Alejandro Fantino compartió una foto de su hijo Beltrán durante su recuperación postoperatoria (Instagram: @fantinofantino) instagram.com/stories/fantinofantino

Celebración de aniversario

Coni Mosquera, esposa del conductor, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con el que celebró su aniversario de casados y destacó la formación de su familia. “3 años de casados - 8 de novios. Hoy con este regalo hermoso que nos dio la vida, formando una familia. Son lo que siempre soñé”, escribió la modelo.

Coni Mosqueira celebró su aniversario con Alejandro Fantino con un emotivo posteo (Instagram: @coni_mosqueira)

Alejandro Fantino respondió al mensaje de su esposa con un comentario en su publicación de Instagram. “Amorcito de mi vida, yo simplemente agradezco al universo, a Dios, haberte encontrado en la vida. Todo cobró otro sentido, simplemente puedo contar que encontré la felicidad. Te amo con todo mi corazón y gracias por elegirme tu compañero de viaje”, manifestó el conductor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.