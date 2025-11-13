Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”

Esta semana, Alejandro Fantino se sometió a una cirugía programada y compartió imágenes desde el sanatorio. El periodista y conductor explicó que la intervención tenía como objetivo mejorar su calidad de vida, después de haber atravesado molestias físicas durante un largo tiempo.

“Listo. En unas horas a casa”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se lo ve recostado en una camilla, sonriente y tranquilo tras el procedimiento. El mensaje generó diversas reacciones de sus seguidores, que se interesaron por su estado de salud.

Fantino aclaró que se trató de una operación planificada con anticipación. “Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo”, explicó, brindando detalles sobre el motivo de la intervención.

Uno de los posteos de Fantino, en donde agradeció a los médicos y al sanatorio la atención instagram.com/stories/fantinofantino

El conductor contó que la lesión lo acompañó durante años y dijo que decidió finalmente resolver su situación para recuperar la movilidad y volver a disfrutar del deporte. Según relató, la rehabilitación le demandará tiempo, pero su objetivo es poder retomar algunas de sus actividades favoritas.

“Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar al tenis y disfrutar del placer del deporte”, expresó el conductor de 53 años, quien se mostró optimista y agradecido por la atención recibida en la clínica. Minutos después de su primera publicación, compartió una segunda imagen junto al equipo médico que lo asistió durante el procedimiento. “Gracias”, fue el mensaje que dedicó al personal del sanatorio.

Por supuesto, Fantino estuvo acompañado por su familia instagram.com/stories/fantinofantino

El periodista atravesará ahora una etapa de recuperación que requerirá de sesiones de kinesiología y ejercicios específicos para fortalecer la zona intervenida y evitar futuras complicaciones.

En sus posteos en las redes sociales, el conductor también compartió una imagen especial desde la clínica: una foto de su hijo Beltrán, fruto de su relación con Coni Mosquera, vestido de superhéroe, que acompañó de la frase: “Me cuida Batman”. Con este gesto, el comunicador aprovechó el momento para destacar el apoyo de su familia, que estuvo a su lado durante todo el proceso.

“Amorcito de mi vida”

A través de otra serie de posteos, Fantino también recordó que junto a su mujer celebraron un nuevo aniversario de casados. La pareja, que ya lleva tres años de matrimonio y otros tantos de relación, decidió publicar unas palabras que reflejan su presente familiar y el camino recorrido juntos desde que se conocieron.

La modelo fue quien inició el intercambio al publicar en su cuenta de Instagram varias imágenes junto a su esposo y su hijo. En la descripción del posteo, escribió: “3 años de casados - 8 de novios. Hoy con este regalo hermoso que nos dio la vida, formando una familia. Son lo que siempre soñé”, expresó. Sus palabras estuvieron acompañadas por estampas que retratan distintos momentos íntimos y cotidianos, en los que se los puede ver a los tres compartiendo tiempo en familia.

En la publicación, la modelo resumió la evolución de su vínculo con el periodista, desde sus primeros años como pareja hasta la actualidad. El mensaje reunió miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que destacaron el vínculo entre ambos.

Fantino respondió al posteo de su esposa con un mensaje en el muro de comentarios. “Amorcito de mi vida, yo simplemente agradezco al universo, a Dios, haberte encontrado en la vida. Todo cobró otro sentido, simplemente puedo contar que encontré la felicidad. Te amo con todo mi corazón y gracias por elegirme tu compañero de viaje”, manifestó el conductor.

La pareja pasó, sin embargo, un momento delicado a mitad de este año cuando el pequeño Beltrán tuvo que ser internado por un cuadro de bronquiolitis. Tanto la modelo como el conductor compartieron en sus cuentas oficiales el proceso médico y las horas de angustia que vivieron en ese momento, aunque finalmente llegó el alivio cuando el menor recibió el alta médica y la familia pudo regresar a su casa.