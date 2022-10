El dibujo que hizo Horacio Pagani mientras hablaba Nicolás Distasio: “¿Qué sería?”

El columnista de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani, se distrajo este domingo por la noche en una nueva edición del programa, mientras su compañero, Nicolás Distasio, argumentaba por qué, desde su punto de vista, muchos futbolistas surgidos en las divisiones inferiores juegan en la Primera de Boca Juniors. Un rato más tarde, el conductor, Sebastián Vignolo, develaría el contenido del dibujo del cronista.

“Está haciendo dibujitos. ¿Puedo mostrar el dibujito que hizo?”, le preguntó Vignolo a Pagani y luego procedió a develarlo: “Miren qué hermoso”. En broma, el conductor aseguró que “detrás” del periodista “hay un dibujante extraordinario”. Sin embargo, el propio animador admitió tener dificultades para descifrar el contenido de la ilustración, por lo cual procedió a consultarle a su colega: “¿Qué sería?”. “Un pibe. Un nene”, contestó Horacio, con una inusitada calma.

Allí, el periodista Martín Arévalo advirtió que se parecía el sujeto que se dibuja cuando se juega al ahorcado. Entre risas, Vignolo destacó a Pagani por su dibujo, y le preguntó “por qué hizo eso”. “¿Quiere jugar al ahorcado?”, tras lo cual, Horacio respondió: “Me gustaría jugar al ludo”. Sobre el final del programa, el conductor mostró el resultado final de la “obra” de su compañero.

“Nos vamos con este genialidad. ¿A quién dibujó?” le preguntó El Pollo a Pagani, mientras el conductor mostraba la hoja donde hizo una ilustración libre. “Bigotes le puso”, aviso el relator. Un rato antes, el experimentado cronista había criticado a Ricardo La Volpe, quien se caracteriza por tener ese aspecto físico. Horacio le remarcó a Vignolo que, en la entrevista que recientemente le hiciera el relator, lo había criticado de manera subrepticia a él. “Se refería a mí, ¿sabías?”, lanzó.

Pagani dibujó mientras hablaba Distasio y el conductor Sebastián Vignolo lo mostró al aire

Luego, redobló la apuesta, y sobre la vieja discusión que mantuvo con La Volpe, comentó, no sin humildad: “Lo acosté un poquito cuando tuvimos la discusión”. Después, Pagani cargó las tintas nuevamente contra el entrenador, ya que se refirió al campeonato que Boca perdió con Ricardo como DT: “Si chocó una Ferrari...”, dijo, suspicaz.

Pagani viene de protagonizar un violento cruce con Nicolás Distasio. A raíz del comentado evento, ambos periodistas fueron marginados en la siguiente emisión del altercado. En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Horacio se refirió al altercado: “Me faltaron el respeto y no soy de los que pone la otra mejilla. Si me faltan el respeto, respondo el doble. Me dio la sensación de que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó”.

A la vez, el periodista de TyC Sports contó que no tiene relación con su compañero de programa: “Yo no hablo con él, hace mucho que no hablamos. Lo que me enoja es que se hacen arreglos, pactos que él no los cumple”. Pagani le reclamó a Distasio acusarlo de ser hincha de Boca.