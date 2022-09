“No seamos parte del problema”: el cruce entre dos exfutbolistas por el futuro de Marcelo Gallardo en River

Los columnistas de F12 (ESPN), Mariano Juan y Juan Simón, mantuvieron este jueves al mediodía un tenso intercambio, en relación a la posible continuidad del entrenador Marcelo Gallardo en River Plate. El conjunto millonario quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina, luego de caer por penales frente a Patronato. De esta manera, su máxima aspiración en lo que queda de la temporada es clasificar a la Copa Libertadores 2023.

Aunque matemáticamente aún conserva las chances de salir campeón, River está ubicado a nueve puntos del líder del torneo, Atlético Tucumán, a falta de seis partidos para que finalice la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Así, el conjunto de Núñez terminaría el año con las manos vacías por segunda vez desde que Gallardo es el DT del primer equipo.

En ese marco, Napoleón habló ante la prensa tras quedar afuera de la Copa Argentina, y le dejó un mensaje a la afición millonaria: “A pesar de la desilusión que nos invade, que es la de muchos, hay que estar serenos. Esto, en otra, época sería muy difícil sostenerlo”.

Luego, los periodistas de F12 analizaron las palabras de Gallardo, y para abrir el juego, el conductor, Mariano Closs, les consultó a sus compañeros si, de las declaraciones del Muñeco, debía interpretarse su continuidad en el banco de suplentes. “Y, hasta que tenga contrato, sí” respondió, con sensatez, Mariano Juan, quien es amigo del técnico.

Marcelo Gallardo, en su peor año como DT de River

Después, el exvolante de Huracán y Ajax, entre otros equipos, aseguró que a Gallardo “no le cambia el ganar o perder” a la hora de evaluar su continuidad al frente del equipo, y lo sostuvo con un ejemplo. “Si no, el año pasado se hubiera ido”. En ese momento, intervino el exfutbolista Juan Simón, quien aseguró que, si se tratara de otro entrenador, el partido frente a Patronato hubiera sido “echa técnico”. “Esto lo sostiene solamente Gallardo. Con otro técnico, no lo podrías sostener” reforzó.

Dispuesto a discutir esa idea, su colega le respondió: “¿Por qué? ¿Si estuvo a punto de ganarlo. (...) Un día, bajamos la línea de que hay que respetar los procesos. Ahora, decimos que, por un partido, hay que echar a un técnico”. A su turno, Simón sostuvo que el “acumulado” del año, “no fue bueno para nada” en River. Allí, el periodista Leo Paradizo acotó: “Es una campaña para no renovación”.

Posteriormente, Mariano Juan puso el ejemplo del DT Fernando Gago, cuyo contrato le fue renovado por la dirigencia de Racing Club a pesar de no haber salido campeón. Acto seguido, reiteró que “está mal que se pida la cabeza” de un técnico cuando saca malos resultados, a lo que Juan Simón retrucó: “Así se mueve el futbol argentino, está mal”.

River quedó afuera de la Copa Argentina al caer ante Patronato por penales

“Pero si vos opinás que está mal, no repitamos, porque si no, somos parte del problema, en lugar de ser parte de la solución”, le contestó Mariano Juan. En tanto, Simón se defendió al decir que su reflexión había sido parte de un análisis. En desacuerdo con esa postura, el exmediocampista reiteró: “Gago no se fue por que porque la dirigencia estuvo muy bien en aguantar el proceso. Entonces, reivindiquemos eso”.

Por último, Mariano Juan estimó que ese tipo de decisiones deben tomarse al finalizar el torneo. A la vez, Simón indicó que su reflexión había incluido toda la campaña 2022 de River: “Sería la conclusión final del año, no solamente del partido, es todo lo que sucedió en el año. En cualquier otro club, si no fuera Gallardo, yo no sé si seguiría”. Mientras tanto, Mariano cerró: “Bueno, está bien, es tu punto de vista. No lo comparto. Reivindiquemos los buenos ejemplos, no los malos”.