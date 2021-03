Las duras críticas de Sebastián Domínguez a los productores de F90

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, cruzó este jueves a la producción de su programa por mostrar un contenido que definió como “tóxico”. Se trata de un compilado con imágenes del futbolista de San Lorenzo, Ángel Romero, tirando caños en el partido que su equipo empató por 1 a 1 ante Universidad de Chile. Según Domínguez, realizar dicha maniobra “no es jugar al fútbol”.

“Si (Diego) Dabove ve el compromiso que él necesita, van a jugar (los hermanos Romero). El que vio un equipo de Dabove, (sabe que) son equipos muy comprometidos con su entrenador. Hay un vínculo y una empatía muy especial. Y el tipo, hasta que no encuentre eso en San Lorenzo, va a seguir buscándolo. En algún momento, lo va a encontrar”, alegó el analista en defensa del técnico del “Ciclón”.

“San Lorenzo tal vez no juegue maravillosamente bien, pero sí (será) un equipo muy chivo para los rivales. Ayer fue un partido de copa, donde parece que se hace aburrido, pero si vos les preguntas a los jugadores, están trabajando y es lo que tenían que hacer en ese partido”, indicó Domínguez sobre el desempeño del conjunto azulgrana en su debut copero.

Inmediatamente, Sebastián Vignolo presentó el video en cuestión y elogió al mellizo: “Mirá a Romero. Tiene categoría”, indicó, al tiempo que Domínguez preguntaba: “¿Vale un gol? ¿Es una asistencia?”. “¿Sabés lo que vale esto?”, replicó el “Pollo”, tras lo cual Domínguez sentenció: “Está buenísimo. ¿Querés que mostremos todos los recorridos de los centrales cuando van a la espalda de uno? Para mí, son mucho más importantes”. Luego, el exdefensor consideró que compartir ese material “es tóxico” para San Lorenzo: “La gente ve esto y repite: ves que son cracks”.

Luego de escuchar a través de la “cucaracha” la reacción de la producción a sus críticas, Domínguez respondió: “Eugenio (Sosa, productor ejecutivo del programa) me apunta esto. Esto es toxico para la situación, que nosotros digamos que por esto tiene que jugar”. Después, aclaró que su intención “no es atacar a los Romero”, y se dirigió directamente a Sosa mirando a cámara: “Por eso le respondo a Eugenio que está del otro lado: Yo digo esto y me gano la antipatía de la gente. Pero es real, el fútbol no es tirar caños. ¿Es parte del juego? Sí. Pero no te pone en un equipo tirar caños”.

Hasta la llegada del entrenador Diego Dabove, Ángel y Óscar Romero, eran señalados por tener un trato privilegiado con respecto a sus compañeros, lo cual generaba rispideces en el plantel. Además, eran titulares indiscutidos en el once inicial. Desde que el exarquero asumió la dirección técnica de San Lorenzo, y con la anuencia de la dirigencia que encabeza Marcelo Tinelli, los hermanos perdieron su lugar de privilegio. De hecho, el “10″ solo arrancó de titular en el partido por Copa Argentina ante Liniers, mientras que el ex Corinthians empezó de titular contra Central Córdoba en el marco de la tercera jornada de la Copa de la Liga 2021.

