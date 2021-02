El desgarrador mensaje de Gisela Dulko para el hermano de Fernando Gago

Gisela Dulko, ex tenista y esposa del entrenador de Aldosivi, Fernando Gago, despidió a través de sus redes sociales a Pablo, hermano del ex 5 de Boca, quien falleció este sábado a los 48 años.

Este lunes Gisela Dulko escribió. "Me parece mentira. Siento que la realidad no es real, se está equivocando. No caigo y no creo poder caer por un tiempo. Era ayer cuando charlábamos, me contabas cosas, jugábamos al pádel juntos, comíamos y nos reíamos a carcajadas".

"Te vamos a extrañar mucho, pero te vamos a recordar siempre con una sonrisa, te lo prometo cuñado. Buen viaje al cielo", concluyó una foto que los muestra a los tres juntos.

"¡Así te recordaré! ¡Sonriente y alegre! Aún estoy sin poder creer. La vida tiene esas vueltas y no entendés. ¡Volá alto, Pablito! ¡Ya nos volveremos a ver!", agregó Gisela.