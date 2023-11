escuchar

El seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, se prepara para la doble fecha de Eliminatorias, en el que enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Brasil en el Maracaná. En la concentración, también coincidió el cumpleaños número 30 de Paulo Dybala, y se hizo un asado para festejarlo; sin embargo, Emiliano “Dibu” Martínez mandó al frente a sus compañeros con el reclamo de una fotografía publicada en Instagram.

Esta semana, el plantel dirigido por Lionel Scaloni se volvió a reunir para afrontar sus compromisos rumbo al Mundial de Estados Unidos-Canadá-México 2026. El ambiente en el predio de AFA ubicado en Ezeiza, es de alegría, según las fotos compartidas en las últimas horas. Pero como es una costumbre dentro del mundo deportivo, mucho de los cumpleaños caen justo en fechas en las que el futbolista se encuentra concentrado para un partido y este miércoles fue el turno de Paulo Dybala, que cumplió 30 años.

El reclamo del Dibu Martínez a sus compañeros de la selección argentina Instagram: @cutiromero2

Para celebrarlo, el plantel y cuerpo técnico compartió un asado. Horas más tarde, Cristian “Cuti” Romero publicó una foto en la que Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso posan con la remera de las tres estrellas y con la Copa del Mundo en el medio de la mesa.

“Terrible banda”, escribió el defensor del Tottenham, quien en las últimas semanas estuvo en boca de todos por una fuerte falta a Enzo Fernández por la Premier League.

En la caja de comentarios, escribieron varios futbolistas, entre ellos Paulo Dybala. “El mejor cumpleaños de siempre”, indicó. No obstante, el mensaje que más hizo reír a los fanáticos de La Scaloneta fue el del arquero Emiliano Martínez, quien les hizo un reclamo público. “Cómo me limpiaron”, manifestó.

La publicación llegó a más de 50 mil likes y se llenó de comentarios por parte de los fanáticos de los campeones del mundo. “Mis compas la noche que sale el FIFA...”, “Qué banda hermosa”, “Relajados los pibes”, “Por sí o por no, ¿Es esta la mejor selección del mundo?”, “Gente, no nazcan en Argentina, no se puede sostener tanto peso de gloria”, “Si no les carga la imagen es por exceso de calidad”, “Descansen, nos hicieron los humanos más felices del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

Horas más tarde, Lionel Messi compartió la misma foto en su feed de Instagram. Por su parte, el “Dibu” Martínez publicó dos videos de la intimidad del asado. El arquero de la selección se convirtió en el ayudante del asador y tiró la carne al asador.

Cabe destacar que la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, continúa su camino firme a la clasificación del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En las primeras cuatro fechas logró puntaje perfecto y se encuentra solo en lo más alto de la tabla de posiciones.

Debajo están los dos rivales que enfrentará esta semana con siete unidades cada uno, por lo que será una de las fechas de eliminatorias más difíciles. El primer partido ante Uruguay será este jueves a partir de las 21 horas con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que el segundo con Brasil será el martes a partir de las 21.30 horas con arbitraje del chileno Piero Maza.