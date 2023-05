El detalle autóctono del look de Antonela Roccuzzo durante su viaje relámpago a Arabia Saudita

escuchar

Este fin de semana, tras la derrota de PSG por 1-3 frente a Lorient, en el marco de la 33era. jornada de la Ligue 1, el futbolista argentino Lionel Messi aprovechó el día libre para viajar a Arabia Saudita, donde oficia como embajador de turismo. Como siempre, La Pulga fue acompañado por su familia, y Antonela Roccuzzo adecuó su atuendo a las costumbres del país árabe.

Las fotos fueron compartidas por el ministro de turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al Khateeb, a través de sus redes sociales. “Estoy feliz de dar la bienvenida a #Messi y su familia a Arabia Saudita para disfrutar de destinos turísticos mágicos y experiencias auténticas. Damos la bienvenida a visitantes de todo el mundo para que experimenten un viaje único a Arabia Saudita y su hospitalidad”, escribió el funcionario saudí.

“Bienvenido Messi a Diriyah, la tierra de las tradiciones, el patrimonio y la historia. Leo Messi, su mujer Antonela y sus hijos Mateo y Ciro realizaron un agradable recorrido, donde conocieron la historia de Arabia Saudita y conocieron a su generosa y hospitalaria gente en At-Turaif”, complementó Al Khateeb.

En una de las imágenes, Roccuzzo luce un mono marrón, acorde a la gama de colores de los lugares que visitaron, y unas sandalias. Sin embargo, lo que sobresalió de su look fue un sombrero que utilizó para cubrir su cabeza, del que se desprenden unas tiras que cubren su pelo, y parte de su frente.

Los Messi en Arabia Saudita junto a Anto Roccuzzo Twitter

Los Messi en Arabia Saudita: una escapada de relax que generó un conflicto Twitter

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, usó en los últimos meses varias veces este tipo de indumentaria, debido a que vive en Arabia Saudita desde principio de año.

Georgina Rodríguez, con un look similar al de Antonela Roccuzzo Instagram Georgina Rodríguez

Un viaje conflictivo

El viaje de Lionel Messi a Medio Oriente levantó un verdadero tembladeral en París. Tras la inesperada derrota en condición de local, el entrenador del PSG convocó a una imprevista sesión de entrenamiento, a la que el 30 no asistió, justamente, por estar en Arabia Saudita.

Según el diario francés L’Equipe, Galtier está molesto con el argentino porque el descanso estaba programado para este martes y “Messi se ausentó sin permiso”. De acuerdo al medio galo, la promesa de tener libre lunes y martes era solamente si derrotaban a Lorient. Por eso, la misma publicación asegura que el futbolista, de 35 años, será sancionado por dos semanas, en las que no cobrará su sueldo, ni podrá entrenarse con el primer equipo.

La cólera, en tanto, habría precipitado la decisión de los dueños del PSG. El diario L’Equipe asegura que, tras este evento, habrían decidido no renovar su contrato, que vence el próximo 30 de junio, y que el propio Messi todavía no había firmado (a pesar de tener una oferta sobre la mesa). Razones políticas podrían estar ligadas al enojo de los propietarios del club: procedentes de Qatar, no verían con buenos ojos los vínculos comerciales del astro con la otra gran potencia del golfo árabe.

