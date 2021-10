El día en que Diego Maradona dio una opinión lapidaria sobre Mauro Icardi

En medio de la polémica por la crisis que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi como pareja, tanto los medios de comunicación como las redes sociales debaten acerca de qué sucederá con ellos. Y como el tema fue tendencia en la última semana, los usuarios se dedicaron a dar sus opiniones sobre el delantero del Paris Saint-Germain y compartieron ni más ni menos que la del astro del fútbol Diego Maradona.

En las diferentes plataformas comenzó a difundirse un video de Pelusa en una entrevista con la televisión italiana, donde opinaba acerca del rosarino de 28 años. “Icardi es un traidor... un traidor. Uno no puede ir a cenar a la casa de un amigo y después casarte con su mujer”, lanzaba el ídolo del Nápoli en conversación con el periodista.

Wanda Nara, representante de su marido, Mauro Icardi, jugador del PSG Instagram

En aproximadamente un mes se cumple un año de la muerte de Maradona y tanto sus frases como varias de sus actitudes son recordadas hasta el día de hoy por los hinchas del fútbol, dado que supo convertirse en un referente del deporte mundial.

En aquella entrevista, Diego decía además sobre el esposo de Wanda: “Con Icardi no, es un traidor, será un grandísimo jugador, yo no digo que no. Pero lo que le hizo a Maxi López es de traidor y eso en el fútbol y en la vida se paga”.

El 10 argentino se refería entonces con total seriedad al joven futbolista en medio de la separación entre López y Nara. Ahora, Icardi es foco de las conversaciones por la supuesta infidelidad con Eugenia Suárez y todavía se desconoce qué sucederá con su relación y con su futuro futbolístico.