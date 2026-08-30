El día que el Kun Agüero reveló por qué alejó a su padre de sus negocios: “Siempre lo dejé afuera porque termina mal”

El ámbito del espectáculo y el deporte argentino enfrenta una coyuntura delicada por la compleja situación patrimonial de Tini. La cantante finalizó hace tres meses su vínculo laboral con su padre, Alejandro Stoessel, tras 15 años de representación conjunta. Ante este escenario, diversos usuarios en redes sociales rescataron las revelaciones de Sergio Agüero en su serie documental Kun por Agüero (Disney+), donde el exfutbolista detalla su decisión de excluir a su padre, Leonel del Castillo, de cualquier participación en sus proyectos económicos. Según el exfutbolista, la clave para conservar la armonía familiar radica en la separación total de los roles afectivos y empresariales.

El Kun sostiene un criterio claro sobre esta materia, tal como aseguró en su producción de Disney+ estrenada en mayo de 2025: “Siempre lo dejé afuera de los negocios porque cuando algo no funciona, las cosas terminan mal”. El ídolo de Manchester City enfatizó que el padre debe cumplir su papel como tal y no como un socio interesado en detectar oportunidades de inversión o ganancias. El exfutbolista consideró que esta división de esferas previene conflictos personales y evita el desgaste del vínculo humano: “Así se evitan los problemas”.

Tráiler Oficial de "Kun Por Agüero" .

La postura del exdeportista surgió tras un momento de reflexión personal, ya que en la serie se reveó que, durante un vuelo, Agüero cuestionó el destino de su patrimonio en caso de un desenlace fatal y descubrió que su padre figuraba como titular de una cuenta destinada a administrar parte de sus ingresos. Esto motivó el cambio de estrategia del Kun, quien decidió abrir nuevas cuentas bajo su control directo y limitar la injerencia de su progenitor en sus inversiones financieras.

A diferencia de lo ocurrido con Stoessel, Agüero logró establecer una división tajante: el padre conserva su lugar familiar, pero carece de facultad para intervenir en las decisiones comerciales del exatleta. En sus palabras, el Kun recalcó: “Él tiene que ser mi padre, no alguien que esté viendo en qué negocio puede meterse”.

Los especialistas en lenguaje corporal, como Daniel Zazzini, analizaron los gestos de Agüero al hablar de este tema y señalaron que el exjugador demuestra un rechazo firme ante la idea de asociarse con su padre, al comprimir la boca y cerrar los ojos durante sus declaraciones en el documental. Esta reacción corporal reafirma su desacuerdo con cualquier esquema de gestión familiar compartido.

Daniel Zazzini afirma que Agüero demuestra un rechazo firme ante la idea de asociarse con su padre

La diferencia entre Tini y el Kun

Este testimonio cobra relevancia actual frente al hermetismo que rodea a Tini Stoessel, ya que según reportes de LA NACION, la artista encargó una auditoría privada para determinar el estado de su patrimonio, estimado en unos US$70 millones. El relevamiento habría detectado que la cantante carece de acceso a cuentas bancarias y que los ingresos de su carrera artística fluyen hacia sociedades donde ella no ejerce control.

Damián Rojo, en declaraciones televisivas, indicó que la cantante firmó documentación bajo extrema confianza y sin conocer el alcance de las cesiones, lo cual generó un escenario de dependencia financiera absoluta. Ella contaría con un límite mensual de US$5.000 en su tarjeta de crédito personal, una restricción que habría llamado la atención de su círculo íntimo, especialmente tras la solicitud de un acuerdo prenupcial por parte de su padre de cara a su boda con Rodrigo de Paul.

El conflicto de Tini con su padre volvió a a poner en el centro del foco a la situación del Kun con su progenitor (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

A pesar de las dificultades del pasado, donde Leonel del Castillo administraba el dinero para la supervivencia familiar, Agüero defiende su presente como empresario consolidado. El exfutbolista afirmó que el tiempo le otorgó la capacidad de entender el comportamiento de su padre sin necesidad de rencores, aunque mantiene el límite infranqueable sobre sus empresas.

La historia de Agüero, expuesta en su serie documental, funciona hoy como un espejo para los seguidores de Tini, quienes observan las consecuencias de mezclar los afectos primarios con la gestión de grandes fortunas corporativas.