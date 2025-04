Las impacntantes revelaciones de la serie sobre el Kun Agüero: de su retiro al complejo vínculo con su padre

“Yo lo único que hacía era jugar a la pelota”, dijo Sergio ‘Kun’ Agüero en el adelanto de su serie documental Kun Por Agüero, que se estrena en la plataforma de streaming Disney + el miércoles 7 de mayo. Las primeras imágenes de la producción, que promete mostrar “la historia completa de un corazón tan fuerte que nunca se rinden” sorprendieron a sus fanáticos no solo por la participación de Lionel Messi, sino también por exponer la compleja relación del exfutbolista con su padre Leonel del Castillo, quien en el avance expresó: “Nunca le dije que era bueno”.

El jueves 24 de abril se presentó el tráiler oficial de Kun Por Agüero “una serie documental llena de anécdotas, buena onda e historias reveladoras”, según adelantó Disney +. El adelanto mostró fotos y videos de Sergio de pequeño y de sus primeros pasosos como futbolista, de su tiempo en la selección argentina y de su recorrido por distintos clubes europeos. Además, presentó testimonios tanto del protagonista de la serie como de su entorno, desde excompañeros, hasta directores técnicos que tuvo e integrantes de su familia. “Sergio nació con una varita mágica”, aseguró su madre, Adriana Agüero.

Lionel Messi es una de las apariciones más destacadas del documental sobre el Kun Agüero (Foto: Captura de video / Disney +)

Una de las apariciones más destacadas fue la de Lionel Messi, íntimo amigo del Kun desde la adolescencia. “Teníamos muchísima confianza. Empezamos a contarnos todo, las cosas de cada uno, personales”, reveló el capitán de la selección argentina. “Éramos siempre los juntos, para bien o para mal”, comentó Sergio. Además, también se sumaron testimonios de Nicolás Otamendi y Pablo Zabaleta y de Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City.

Pero, sin dudas, una de las revelaciones más inesperadas e impactantes fue la referida a la relación entre el exjugador del Manchester City y su padre, Leonel del Castillo. “Siempre mi viejo aparecía. Por ahí perdía un partido y no podía hablar porque él estaba enojado. Todo el tiempo en mi cabeza era ‘tengo que ganar’”, se sinceró Sergio, al tiempo que precisó: “Con el tiempo me fui dando cuenta de que todos de esos clubes en los que yo jugaba, mi padre algo de dinero recibía”. A su vez, contó la controversial frase que recibió de su padre: “Me dijo que él era mejor que yo jugando, pero que él no tuvo la suerte que tuve yo”.

La serie cuenta con testimonios de familiares de Agüero y también de excompañeros de equipo y entrenadores (Foto: Captura de video / Disney +)

Por otra parte, se pudo advertir que en la serie aparecerá el padre del futbolista, quien dará su versión de los hechos. “Nunca le dije que era bueno”, dijo Leonel del Castillo en el adelanto. “Yo siempre le cuidé la plata. Le hice ganar más de lo que le hacían ganar los representantes”, sostuvo el hombre.

La serie promete revelar detalles sobre la relación del exfutbolista y su padre (Foto: Captura de video / Disney +)

Otro de los temas que se abordarán en la serie será el problema de salud que llevó a Sergio a retirarse del fútbol a los 33 años. “En un partido de repente me empezó a acelerar el corazón. Trataba de respirar y que se me vaya y no se me iba”, se sinceró el exdeportista. En octubre de 2021, durante un partido con el FC Barcelona, sintió un fuerte dolor en el pecho que lo obligó a salir del campo de juego. Dos meses después reveló que padecía una arritmia cardíaca y anunció su retiro del fútbol profesional.

Kun Por Agüero, la serie sobre Sergio Agüero abordará la vida del exfutbolista, desde su infancia hasta su paso por la selección argentina y su retiro del fútbol (Foto: Captura de video / Disney +)

“Cuando se retiró del fútbol, él estaba esperando al padre para la despedida”, reveló Adriana Agüero en el documental. “Y si me buscaba me hubiera llamado antes”, expresó el padre del campeón de América. De esta manera quedó en claro que Kun Por Agüero, que llega a Disney + el 7 de mayo, abordará aspectos poco conocidos del jugador surgido en Independiente.