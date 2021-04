El dolor de Hernán Castillo por la muerte de su papá: “El Covid es muy fuerte, la pandemia no es joda”

El periodista Hernán Castillo comunicó este miércoles la muerte de su papá producto del coronavirus y escribió: “El covid es muy fuerte, una pandemia no es joda”.

Castillo había contado hace unos días que su papá se encontraba en estado “gravísimo” y que debió optar por una internación domiciliaria ante la dificultad para encontrar un sanatorio u hospital donde poder atenderlo por la falta de unidades de terapia intensiva.

Murió el papá del periodista Hernán Castillo. Su mensaje en Twitter

Luego, tras haberle conseguido un tubo de oxígeno de manera particular, el conductor de la señal TNT Sports contó que finalmente pudo internarlo en el Policlínico Lomas.

Este miércoles, a las 10.13, el ex Todo Noticias comunicó el fallecimiento de su padre y agradeció a quienes rezaron por él, le enviaron mensajes y al personal médico que lo atendió.

“Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho”, fue el mensaje de Castillo en su cuenta de Twitter.

LA NACION